Les voitures carrossées peuvent être formidables. Prenez quelque chose de nouveau, doté d'une puissance, de performances et d'équipements modernes, et donnez-lui un aspect rétro et nostalgique. La Radford Lotus Type 62-2 et la Zagato Iso Rivolto sont deux excellents exemples de construction en carrosserie. Ce que cet hommage à la Mercedes-Benz 300SL par Saoutchik n'est... pas.

Il faut reconnaître à Saoutchik le mérite d'avoir tenté l'expérience à l'université, mais cette Mercedes-Benz SL au look rétro aurait probablement dû rester sur la table à dessin. Elle a été créée par Ugur Sahin Design (un designer responsable de nombreux véhicules bien plus beaux) en collaboration avec Pogea Racing. Saoutchik était un important carrossier français dans les années 1920 et 1930, et le nom revient après 70 ans.

Saoutchik

Baptisée 300GTC, cette SL carrossée s'inspire de la 300SL « Gullwing » originale des années 1950 et est censée avoir « tout l'esprit et la personnalité de l'emblématique Mercedes 300SL ». D'accord sans trop l'être. Elle a une face avant radicale avec des phares arrondis, un arrière allongé avec des feux arrière ultraminces, des aérations supplémentaires et des accents chromés à profusion. Le seul point positif de cette voiture, ce sont ses jantes monoblocs, qui s'adaptent à tous les types de véhicules.

Saoutchik ne précise pas le moteur de la 300GTC, mais la Mercedes-AMG SL de série offre plusieurs options de motorisation aux acheteurs. La SL43 de base est équipée d'un moteur quatre cylindres 2,0 litres turbocompressé avec assistance mild-hybrid de 416 chevaux, la SL55 d'un V8 biturbo de 469 chevaux et la SL63 de 577 chevaux. Il existe même une SL63 S E Performance de 805 chevaux, ce qui est suffisant pour surpasser les nombreux choix de conception discutables de cette voiture.

Heureusement, seule une poignée de ces voitures construites par Coahc prendra la route. Saoutchik indique qu'elle ne produira que 15 exemplaires de la 300GTC. L'entreprise n'indique pas de prix, mais nous pouvons imaginer que chaque exemplaire sera extrêmement cher. On dit que l'argent ne fait pas le goût.