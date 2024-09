Le 1er octobre, une nouvelle Skoda sera dévoilée. Il s'agit de l'Elroq, le nouveau SUV compact électrique de l'entreprise basée à Mlada Boleslav, positionné sur le segment C.

Le modèle sera présenté en direct sur les pages Instagram et TikTok de la marque à partir de 19h30, tandis qu'un enregistrement de l'événement sera également disponible plus tard sur la chaîne YouTube de la marque. Cette annonce s'accompagne également d'un nouveau teaser, qui ajoute des informations supplémentaires à ce que nous savons déjà sur l'Elroq.

Un nouveau look

La photo teaser montre un détail de la zone avant, en particulier le phare matriciel à LED qui présente un nouveau design.

Skoda Skoda Elroq, premiers dessins extérieurs officiels

En effet, d'après ce que nous avons vu dans les croquis et photos espions précédents, l'un des éléments les plus distinctifs du nouveau Skoda Elroq est le robuste pare-chocs avant, qui comporte une grande grille inférieure appelée "Tech-Deck Face", qui remplace la calandre traditionnelle de la marque.

En outre, la Skoda est dotée d'un habillage extérieur noir brillant et d'une peinture exclusive vert Timiano, spécifique au modèle Elroq.

Ce que nous savons de l'intérieur et des moteurs

Skoda a déjà partiellement "gâché" certains détails concernant l'intérieur et les moteurs. L'intérieur de l'Elroq est fabriqué à partir de matériaux durables, de bouteilles en plastique, de vêtements recyclés et de nylon provenant de filets de pêche.

Skoda Elroq

En ce qui concerne la gamme de moteurs, Skoda proposera différentes versions de l'Elroq : 50, 60, 85 et 85x. L'Elroq 50 est équipé d'une batterie de 55 kWh et d'un moteur arrière de 170 ch. L'Elroq 60 offre une puissance de 204 ch et une batterie de 63 kWh.

La version Elroq 85 est équipée d'une batterie de 82 kWh, offrant une autonomie de 560 km, associée à un moteur de 286 ch. Enfin, l'Elroq 85x, avec deux moteurs de 299 ch et une transmission intégrale, conserve la batterie de 82 kWh.