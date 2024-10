Depuis les débuts de l'automobile à la fin du 19e siècle, des milliers de modèles ont pu voir la lumière au bout de la chaîne de production. Des voitures produites en millions, en milliers, en centaines, en dizaines, voire même en seulement quelques exemplaires. Parmi les icônes qui ont fait l'histoire de l'automobile, on retrouve des modèles à succès vendus par millions, mais aussi des modèles rares et souvent par conséquent très chers.

C'est dans cette dernière catégorie que l'on retrouve la Citroën Traction 15 Six Cabriolet, mise aux enchères lors de la Vente "Autoworld | Auction & Motion" d'Aguttes. Cet exemplaire très rare est désigné comme l’une des trois seules Traction 15 Six Cabriolet authentifiées à l’échelle mondiale. La Citroën, lancée en 1946, a révolutionné le secteur de l'automobile à son époque, incarnant le raffinement et l’innovation de l’après-guerre.

La Citroën la plus chère de l'histoire

L'histoire de cette Citroën Traction 15 Six Cabriolet est tout à fait particulière. Jusqu'à aujourd'hui, le modèle emblématique du constructeur français n'a connu que trois propriétaires. D'après le communiqué d'Aguttes, organisateur de la vente aux enchères, cet exemplaire a tout d'abord été acheté neuf par un membre de la famille Michelin. Il a ensuite passé une cinquantaine d'années entre les mains d’un concessionnaire Citroën reconnu, avant d'être vendu en 2015.

Cette année-là, la Traction 15 Six Cabriolet est devenue la Citroën la plus chère de l'histoire, vendue pour la somme incroyable de 612 440 €.

Citroën Traction 15 Six Cabriolet

La vente aux enchères aura lieu le samedi 5 octobre au musée Autoworld de Bruxelles, en Belgique. La Citroën Traction 15 Six Cabriolet ne sera pas la seule à rechercher un nouveau propriétaire puisque ce n'est pas moins de 75 voitures qui seront présentées par Aguttes. Pour les passionnés de modèles emblématiques, voici un aperçu des modèles qui seront proposés à la vente : Aguttes : Autoworld | Auction & Motion