Cette Lexus LFA "Fresh Green" est en vente chez DK Engineering, au Royaume-Uni (voir le lien, en bas de l'article). Qui dit "Britannique" dit conduite à droite, mais quand même intéressante, Jugez par vous-même...

Ce qui rend cette voiture vraiment frappante, c'est son intérieur en Alcantara rouge et noir, que vous allez probablement adorer (ou détester). Avec tant de LFA aux couleurs plus subtiles, ou parfois jaune ou orange, celle-ci ne ressemble vraiment à aucune autre. DK Engineering affirme que sur les photos, la peinture ressemble au "Viper Green" de Porsche, mais dans la vraie vie, elle est beaucoup plus fluorescente.

La voiture n'a que 1350 km au compteur et a récemment été révisée par un concessionnaire Lexus. Elle est donc prête à parcourir encore de nombreux kilomètres. DK Engineering n'a pas indiqué de prix, mais avec la valeur croissante de la LFA, la spécification rare et le faible kilométrage de cette voiture, elle ne sera pas bon marché, loin de là.

La plus rare de toutes ?

Lexus proposait 30 choix de couleurs pour la LFA, mais selon le registre du modèle, seulement 26 ont été utilisées. Croyez-le ou non, le "Fresh Green" n'est pas non plus la couleur la plus rare, puisque cinq exemplaires ont furent peints dans des teintes totalement uniques. À l'inverse, la couleur la plus courante était le "Whitest White", avec 157 exemplaires fabriqués, soit une part non négligeable des 500 voitures produites au total.

Le registre LFA indique que cette voiture a été livrée neuve au Japon et qu'elle était la seule voiture avec une conduite à droite et en Fresh Green. Il existe une autre LFA Fresh Green livrée aux États-Unis avec la conduite à gauche et si vous la voyez un jour, considérez-vous comme très chanceux.