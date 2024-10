Vous vous souvenez de Foxtron ? Il s'agit de la marque automobile du géant de l'informatique Foxconn, qui produit certains des appareils électroniques les plus utilisés, tels que les iPhones.

Mais quel est le rapport avec les voitures ? Après avoir levé le voile sur les modèles B et C ces dernières années, l'entreprise présentera en 2024 le model D, un maxi monospace dessiné par Pininfarina.

Comme pour les voitures précédentes, l'objectif du projet est également d'offrir à d'autres constructeurs, petits ou moyens, une nouvelle grande plate-forme qu'ils peuvent acheter et modifier à leur guise pour réduire les coûts de production et de conception.

Foxtron Model D, l'extérieur

En commençant comme toujours par l'extérieur, le Foxtron Model D est un monospace qui ressemble un peu à un crossover et qui a une forme plutôt carrée. Ses dimensions sont importantes, avec une longueur totale de près de 5,20 mètres, une hauteur de 1,80 mètre et une largeur de 2 mètres.

Mais ce n'est pas tout. Ce qui est très intéressant, en effet, c'est surtout le chiffre de l'empattement, qui dépasse le seuil des 3 mètres et atteint 3,20 mètres : un chiffre qui a permis aux ingénieurs et aux designers de réaliser l'intérieur luxueux dont nous parlerons dans un instant.

Foxtron Model D, vue arrière de trois quarts Foxtron Modèle D, vue latérale Modèle Foxtron, détail de la roue

De manière plus générale, les formes de la carrosserie du modèle développé par Pininfarina, qui, comme nous l'avons déjà mentionné, peut également être utilisé de cette manière par d'éventuels constructeurs clients ou modifié de 10 à 30 %, se caractérisent par des lignes acérées inspirées des monolithes.

À l'avant, par exemple, les phares traditionnels que nous avons déjà vus sur les autres modèles du constructeur ne manquent pas, combinés à l'arrière à un nouveau phare de taille généreuse.

Modèle Foxcon, vue d'en haut

La vue d'ensemble est donc celle d'un monospace de luxe mais reste très aérodynamique, grâce à des solutions spécialement développées, telles qu'une fente qui canalise l'air de la calandre vers le pare-brise.

Longueur Largeur Hauteur Empattement Foxtron Model D 5 195 mm 1 995 mm 1 785 mm 3 200 mm

Foxtron Model D, l'intérieur

L'intérieur est la véritable star de ce nouveau maxi crossover dessiné par Pininfarina. L'habitacle du nouveau Foxtron Model D a en effet été conçu autour des passagers, avec des panneaux de porte et des sièges au style presque aéronautique et de nombreuses technologies embarquées.

Foxtron Model D, l'intérieur

L'aspect général, si l'on en croit les premières photos publiées par la société, rappelle vaguement ce que l'on peut trouver à l'intérieur de certains jets privés de luxe, avec un revêtement en cuir léger et des sièges permettant de parcourir de longues distances dans le confort.

Il y a sept places au total, avec deux sièges de type « fauteuil » sur la première et deuxième rangées respectivement et une banquette plus traditionnelle à trois places sur la troisième rangée, qui peut être abaissée si nécessaire.

Foxtron Model D, la deuxième rangée de sièges

Les sièges de la deuxième rangée, en particulier, peuvent être inclinés individuellement et gérés à l'aide d'un écran situé sur le côté, et peuvent s'incliner presque complètement grâce à l'ajout d'un repose-jambes pratique de type chaise longue au bas du siège, qui se déploie sur commande.

Le système d'infodivertissement de la Model D peut également être contrôlé entièrement depuis les mêmes sièges, grâce à l'ajout de deux écrans derrière le dossier des sièges avant qui, tout comme deux iPads, peuvent être emportés par les passagers en cas de besoin.

Foxtron Modèle D, les écrans amovibles

Foxtron Modèle D, la mécanique

À ce stade précoce de l'anticipation, Foxtron n'a pas donné beaucoup de détails sur le groupe motopropulseur du nouveau modèle D, se contentant de préciser quelques caractéristiques.

Il s'agit par exemple du fait que la plateforme est basée sur une nouvelle architecture de 800 volts, avec une puissance allant jusqu'à 650 ch dans la version bimoteur, une capacité de batterie d'environ 110 kWh et une autonomie en cycle WLTP d'environ 660 km, et qu'elle est déjà équipée d'un système de roues arrière directrices, probablement destiné à faciliter l'utilisation de ce véhicule à l'empattement très important dans un environnement citadin.

Foxtron Model D, vue arrière de trois quarts

Foxtron Model D, prix et arrivée en Italie

Lors de la première présentation, l'entreprise n'est même pas entrée dans le détail du prix et de l'éventuelle arrivée en France de la voiture, deux caractéristiques qui seront déterminées par les différentes entreprises qui décideront d'acheter la base du design - qui, nous le rappelons, peut également être conservée comme on le voit sur ces photos - pour un futur véhicule.