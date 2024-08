Voilà un accord qui reste encore entouré de mystère, mais qui a bel et bien été officialisé lundi. Dans un communiqué de presse de seulement six lignes, Pininfarina SpA a annoncé avoir signé un accord commercial avec "un important OEM (équipementier d'origine, ndlr) concernant les activités de développement et de production".

Le nom du constructeur est en effet encore confidentiel, mais il a été révélé que le contrat s'élève à plus de 90 millions d'euros et durera jusqu'en avril 2026. En outre, il comprend "quelques activités de conception préliminaire déjà réalisées sur la base de commandes spécifiques à partir de 2023".

Un accord décisif ?

Il s'agit d'une nouvelle très importante pour l'entreprise, qui cette année encore, en avril, a dit au revoir à Paolo Pininfarina, président depuis 2008 et "père" de certains concept-cars qui ont écrit l'histoire de l'automobile italienne.

Fils du sénateur à vie Sergio Pininfarina et neveu de Battista "Pinin" Farina, fondateur de l'atelier de carrosserie devenu aujourd'hui une entreprise de design, Paolo a commencé sa carrière en 1982 et, parmi les voitures nées de son crayon, un souvenir particulier revient à la Ferrari Sergio Pininfarina, créée en mémoire de son père en 2013.

Automobili Pininfarina Battista Targamerica

En attendant d'en savoir plus sur l'accord signé, nous vous rappelons que ces dernières semaines le nom de Pininfarina a fait la une des journaux grâce à la présentation, lors de la Monterey Car Week 2024, d'une voiture unique et très spéciale : l'Automobili Pininfarina Battista Targamerica, inspirée de la Ferrari Testarossa Spider créée en 1986 pour Gianni Agnelli.

L'Automobili Pininfarina Battista Targamerica rappelle le V12 de Maranello dell'Avvocato tant par l'absence de toit que par les couleurs de la carrosserie, avec la teinte "Liquid Silver" interrompue par des inserts en "Iconica Blu".