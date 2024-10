Kia a fêté ses 80 ans en début d'année, et le constructeur automobile coréen a célébré l'événement en modernisant un peu son passé. La division britannique de Kia a préparé un cadeau spécial en sortant une Pride LX de 1993 de sa collection patrimoniale, en retirant le moteur à essence de 1,3 litre et en installant une batterie et deux moteurs électriques, tout en conservant la transmission manuelle à cinq vitesses d'origine de la voiture à hayon.

Le véhicule électrique homologué pour la route est équipé de deux batteries de 10 kWh. L'une se trouve sous le capot, tandis que l'autre est logée dans l'espace de chargement arrière, ce qui représente un poids supplémentaire d'environ 20 kg tout en améliorant la répartition du poids. Le moteur électrique unique entraîne les roues avant par l'intermédiaire de la boîte de vitesses à cinq rapports, qu'Electrogenic a retravaillée avec un nouvel embrayage haute performance pour s'adapter à l'augmentation de la puissance.

Kia

La Pride électrifiée dispose de trois modes : Eco, Sport et Auto. Le mode Eco maximise l'autonomie, qui peut atteindre 200 km. Kia l'a conçu pour imiter les caractéristiques de conduite de la Pride originale à essence, en limitant la puissance à 60 chevaux et 118 Nm de couple. Elle peut atteindre 100 km/h en 11''8 secondes.

La version Sport libère toute la puissance de la Pride, soit 107 ch et 235 Nm. Cela représente 77,7 % de puissance et 99,2 % de couple en plus par rapport au moteur quatre cylindres de 1,3 litre de la Pride, qui ne produisait que 60 ch. Le groupe motopropulseur électrique permet à la petite voiture d'atteindre une vitesse de 100 km/h en 8,0 secondes.

Le conducteur enclenche le mode Auto en passant la boîte de vitesses en troisième position et en actionnant le sélecteur de mode de conduite. La Pride devient alors un véhicule électrique plus conventionnel, avec un freinage régénératif plus puissant. Ce mode limite la puissance de sortie à 75 % de la puissance totale tout en limitant la vitesse de pointe en raison du rapport de la boîte de vitesses et des limites de régime du moteur.

Kia Kia

Kia a changé la couleur extérieure du Kingfisher Blue d'origine en White Pearl, une couleur que l'on retrouve sur les Kia EV3, EV6 et d'autres véhicules électriques. Les phares et les feux arrière ont également été améliorés. À l'intérieur, la Pride conserve son tableau de bord, Electrogenic ayant modifié la jauge de carburant pour en faire un compteur de charge de batterie. L'intérieur est gris, comme à l'époque, mais Kia l'a modernisé en ajoutant des touches de vert lime sur les sièges et les tapis de sol, une couleur utilisée sur la Kia EV6 GT haute performance.

Kia UK prévoit de vérifier les performances de la Pride EV, de sorte que nous saurons bientôt à quel point la version électrifiée s'est améliorée par rapport à l'originale vieille de 30 ans.