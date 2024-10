Une étape importante approche pour les Jeep Renegade et Compass. Les deux modèles du constructeur américain atteindront le quota combiné d'un million d'unités d'ici la fin de l'année 2024. Pour célébrer cet objectif, Jeep présente la finition North Star, destinée aux deux modèles et caractérisée par un style unique. Elle sera disponible à la commande à partir du 10 octobre, à partir de 35 600 € pour le Renegade et 41 350 € pour le Compass.

Équipement de série

Placée entre les finitions Altitude et Summit, la North Star se distingue par une série de détails extérieurs, à commencer par le coloris bicolore noir et vert technologique. Les jantes en alliage (18" sur le Compass et 17" sur le Renegade) et les sorties d'échappement sont noires, tandis que sur le capot se trouve un autocollant qui, selon Jeep, a également pour fonction de réduire l'effet d'éblouissement du soleil sur le conducteur.

Jeep Jeep Renegade e Compass North Star Jeep Jeep Compass North Star Jeep Les nouveaux sièges en tissu

Les feux antibrouillard à LED ne manquent pas non plus, tandis qu'à bord de la Jeep, on trouve de nouveaux sièges en tissu durable qui dure trois fois plus longtemps que celui utilisé sur l'Altitude. Le toit ouvrant et les capteurs de stationnement avant et arrière sont également de série, ainsi que l'aide au stationnement parallèle et perpendiculaire.

Les moteurs

Les versions North Star du Renegade et du Compass ne sont disponibles qu'en version électrifiée. Plus précisément, vous pouvez commander les variantes hybrides douces 48 Volt de 131 ch et les hybrides rechargeables 4xe à transmission intégrale de 190 ch et 240 ch, qui permettent une autonomie électrique d'environ 50 km.

Comme indiqué, le prix de base est de 35 600 euros pour le Renegade mild hybrid et de 41 350 euros pour le Compass mild hybrid.