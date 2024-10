Delta4x4 a dévoilé un nouveau concept dans lequel la Ferrari Purosangue est présentée comme un véhicule tout-terrain. Le SUV de luxe devient polyvalent, en particulier pour les personnes qui aiment voyager à l'extérieur et veulent conduire hors des sentiers battus.

Les modifications techniques

Tout d'abord, la garde au sol a été augmentée. Cela permet non seulement au véhicule d'être plus performant en tout-terrain, mais aussi d'améliorer la visibilité. De plus, des roues plus grandes peuvent désormais être montées, ce qui augmente encore les performances sur terrain accidenté.

delta4x4

Le Purosangue est également équipé de roues spéciales avec une bande de roulement tout-terrain. Elles sont parfaites pour les surfaces difficiles telles que le gravier, le sable et la boue. Cela confère au véhicule une meilleure traction et une plus grande stabilité, ce qui est particulièrement avantageux sur les terrains accidentés. Le véhicule est également équipé de jantes à talon verrouillable. Cela garantit que les pneus ne glissent pas, ce qui augmente la sécurité hors de la route.

Les passages de roue sont élargis pour laisser de la place aux roues plus grandes. Cette modification rend le véhicule non seulement plus fonctionnel, mais aussi plus robuste.

Les équipements supplémentaires

La Ferrari est équipée de barres de toit et de barres arrière pour un espace de rangement supplémentaire pendant le voyage. Celles-ci peuvent être utilisées pour transporter des bagages, des pièces de rechange ou même des bidons d'essence. Cela est particulièrement pratique pour les longs trajets loin de la civilisation.

Pour passer la nuit en plein air, Delta4x4 propose en option une tente de toit. Cela permet d'utiliser le Purosangue comme un espace de couchage mobile. Cette tente est idéale pour les aventuriers qui souhaitent passer la nuit loin des campings ou des hôtels. Elle offre la flexibilité de camper en pleine nature, que ce soit en montagne ou sur des plages isolées.

Le véhicule est équipé de phares auxiliaires PIAA pour un meilleur éclairage lors des déplacements de nuit et des travaux hors route. Ceux-ci sont montés à l'avant et sur la galerie de toit et assurent une meilleure visibilité dans l'obscurité. Ils sont conçus pour augmenter la sécurité lors de la conduite hors route dans l'obscurité.

delta4x4

Juste un concept, pour l'instant !

Ce véhicule, conçu par Delta4x4, montre comment un SUV comme le Purosangue peut être transformé en un véhicule tout-terrain performant. Voyons combien de propriétaires de Purosangue seront réellement intéressés par la transformation de leur voiture.

Ce dernier est avant tout conçu comme un SUV de luxe pour la route et sera probablement utilisé comme tel. Et il reste à voir si le pack tout-terrain de Delta4x4 va vraiment rendre le SUV Ferrari plus joli.

Galerie: Ferrari Purosangue par Delta4x4