La première Volkswagen Golf a été lancée en 1974, mais ce n'est qu'en 1985, à l'époque de la Mk2, que la première version à transmission intégrale a été commercialisée sous le nom de Golf Syncro. Un dérivé Country plus aventureux, doté d'une suspension surélevée et d'autres éléments robustes, est arrivé en 1989. Seules 7 735 voitures ont été fabriquées par Steyr-Daimler-Puch en Autriche, et cette nouvelle création sur mesure basée sur l'actuelle Golf R vise à faire revivre l'esprit de la Golf Country.

Présentée en avant-première par le spécialiste du tout-terrain Delta4x4, cette Golf R veut aller là où aucune autre Golf n'est allée auparavant. Le kit surélève la voiture de 80 millimètres et est associé à des roues de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain. Le kit comprend également une galerie de toit pour plus de praticité, ainsi que cinq phares PIAA supplémentaires montés sur le capot.

2023 Volkswagen Golf R by Delta4x4

10 Photos

Delta4x4 précise que la Golf R surélevée n'est pour l'instant qu'un concept, mais qu'elle a été envisagée pour une production limitée. Si l'intérêt des clients est suffisant, il est prévu de réaliser 25 versions. Ce ne sera pas donné puisque le package est estimé à 35 000 euros, soit plus qu'une Golf R-Line en Allemagne (à partir de 33 335 euros).

Si Delta4x4 parvient à trouver 25 acheteurs, il lui faudra entre six et neuf mois pour mettre au point le kit et le rendre opérationnel pour les conversions.

Volkswagen vend encore des Golf surélevées sur certains marchés, mais uniquement en version break. Il s'agit de l'Alltrack, dotée de série d'une transmission intégrale et d'un habillage en plastique autour des passages de roue.

Il est peu probable que VW produise à nouveau une Golf Country, car le constructeur automobile basé à Wolfsburg se concentre encore plus sur la réduction des coûts. Dans cette optique, les produits à faible volume tels que l'Arteon et l'Arteon Shooting Brake sont abandonnés, Volkswagen souhaitant consacrer ses fonds à des véhicules plus populaires.

La Golf fait suite à d'autres projets récents de Delta4x4 basés sur des véhicules VW, notamment le Multivan T7 et le pick-up Amarok de deuxième génération. Cela montre que les Européens sont également friands de véhicules surélevés modifiés, mais évidemment pas autant que les Nord-Américains.