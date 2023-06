Volkswagen a annoncé un nouveau plan pour booster la rentabilité de la marque. En effet, des réductions vont être faites côté modèle, puisque l'accent ne sera mis que sur quelques-uns d’entre eux. Cela signifie que des voitures comme la Volkswagen Arteon seront supprimées du programme.

L'Arteon actuelle est basée sur la Passat. Mais pour la nouvelle Passat, qui ne sera disponible qu'en version break, un développement et une production en commun avec la future Skoda Superb sont prévus. Cela permetra d'atteindre des rendements de 600 millions d'euros sur la durée de vie des deux modèles.

Galerie: Photos espions de la VW Passat 2024

18 Photos

Au lieu de l'Arteon, selon le patron de la marque Thomas Schäfer, VW se concentrera sur quelques modèles de base avec un volume de production décent. L'entreprise vise à réduire la complexité de ses modèles afin de réaliser des bénéfices plus élevés, notamment en réduisant le nombre d'options de configuration.

Par exemple, la VW ID.7 (voir ci-dessous) a 99 % de combinaisons d'équipements en moins que la Golf 7. De plus, l'objectif est d'optimiser l'utilisation des capacités des usines afin de pouvoir mieux réagir aux fluctuations de la demande.

L’ID 7 en remplacement ?

Volkswagen souhaite mettre en place assez rapidement son nouveau programme de profit et mettra en place un nouveau Project Management Office à cet effet, le cap devrait être fixé d'ici octobre 2023. Et le temps presse, car le constructeur visent un retour sur ventes de 6,5%, dont Volkswagen dit avoir besoin pour sécuriser ses investissements futurs. Accelerate Forward devrait améliorer les bénéfices d'environ 10 milliards d'euros.

Quand l'Arteon sera-t-elle mise sur la touche ? Rien n’a été officiellement commenté, cependant un rapport de septembre 2022 indiquait que le modèle serait progressivement supprimé après l'année modèle 2024 et qu’il serait probablement remplacé par un véhicule électrique.

Galerie: Premières photos espion de la Volkswagen ID.7 break

5 Photos

Et comme on peut encore s'attendre à la mise sur le marché de la nouvelle VW ID.7 (voir ci-dessus) entièrement électrique cette année, les deux modèles pourraient alors assez bien passer le relais. Cependant, une variante ID.7 en remplacement du Shooting Brake prendra un certain temps. Dès le début de 2024, les fans de moteurs à combustion pourront également utiliser la nouvelle Passat Variant déjà évoquée, qui aura alors un design un peu plus sportif.