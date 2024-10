La Chevrolet Corvette ZR1 2025 est une supercar américaine qui rivalise avec ses contemporaines européennes d'une manière très ancienne. Contrairement à de nombreuses voitures hautes performances actuelles, la ZR1 n'a pas d'aérodynamique active. Chaque aile, aileron et becquet est fixé en place, et la Corvette peut produire 544 kg de force portante lorsqu'elle est équipée du pack ZTK.

Tadge Juechter, l'ancien ingénieur en chef de la Corvette, a déclaré à GM Authority que l'équipe n'avait pu trouver aucun avantage en termes de performances avec un système aérodynamique actif, hormis l'aspect esthétique.

"Presque tous les systèmes aérodynamiques actifs que nous avons eu l'occasion de tester sont là pour rendre l'esthétique possible", a déclaré Juechter à GM Authority. "Lorsque l'aérodynamique active est déployée, elle réduit la traînée et augmente la force d'appui. Puisqu'il permet d'obtenir les deux, pourquoi ne pas le laisser déployé en permanence ? Il ne s'agit pas d'échanger l'un contre l'autre."

Le pack ZTK, qui est en option, ajoute un énorme aileron arrière, des plans de plongée à l'avant et une lèvre Gurney sur le capot. Les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R ajoutent de l'adhérence et des ressorts plus rigides améliorent la tenue de route.

Cette force d'appui n'est que l'un des chiffres de performance époustouflants de la ZR1. Il y a aussi le moteur V8 biturbo de 5,5 litres à vilebrequin plat, qui développe une puissance de 1 064 chevaux et un couple de 1122 nm. Il permet de parcourir plus de 346 km/h et de franchir le quart de mile en moins de 10 secondes. Elle est également très légère, avec un poids à sec de 1664 kg pour le coupé.