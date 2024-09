Chevrolet semble être en train de tester une version encore plus radicale de la C8 : la Zora. Un prototype entièrement camouflé de la bête américaine à moteur central a été vu en train de faire des essais intensifs sur le Nürburgring.

Notre première impression est celle d'une Corvette ZR1 en cours d'essais finaux. Après tout, il n'est pas inhabituel pour un constructeur automobile de dévoiler un nouveau modèle et d'effectuer des tests des semaines, voire des mois, après la présentation officielle. La ZR1 a été présentée à la fin du mois de juillet, mais la production ne commencera pas avant l'année prochaine, il y a donc encore du temps pour arrondir les angles. Toutefois, un autocollant jaune apposé sur la trappe à moteur suggère que le prototype est électrifié, ce qui n'est pas le cas de la ZR1.

Il y a un autre changement, moins évident, par rapport à la ZR1. À l'avant, ce véhicule d'essai semble être équipé du radiateur de refroidissement vertical de l'hybride E-Ray à transmission intégrale. Zora ou pas, quoi qu'il en soit, ce véhicule est très rapide. Il a parcouru la Nordschleife avec rage et a dépassé plusieurs autres prototypes au passage.

Si vous vous demandez pourquoi le son du moteur est si discret, il y a une explication logique. Vous voyez ces quatre embouts d'échappement orientés vers le bas ? C'est pour que le prototype n'enfreigne pas la réglementation sur le bruit des circuits, qui stipule que les voitures ne doivent pas dépasser 130 décibels. De nombreux autres véhicules d'essai de la Corvette ont respecté cette règle par le passé, et cette Zora potentielle en fait de même.

Lorsque nous avons examiné la ZR1, nous avons remarqué qu'il y avait un espace inoccupé dans le tunnel central pour loger la batterie de 1,1 kWh de l'E-Ray. De plus, le flexible du liquide de refroidissement à l'avant s'est plié à l'endroit où l'on trouve normalement le moteur électrique sur la 'Vette hybride. L'ingénieur en chef Tadge Juechter a même fait allusion à la perspective d'une autre version au-delà de la ZR1 : "Nous travaillons toujours sur des choses dans le futur."

Corvette ZR1 Corvette E-Ray

Chevrolet n'a pas précisé combien de temps il faut à la ZR1 pour atteindre les 100 km/h, mais la Zora devrait être encore plus rapide grâce à un surcroît de puissance, à la transmission intégrale et à la réponse instantanée d'un moteur électrique. Nous savons que la ZR1 boucle le quart de mile (moins de 400 mètres) en moins de 10 secondes, un exploit impressionnant pour une voiture à essence non modifiée.

Le prix de la ZR1 reste un mystère, mais Tadge Juechter a déclaré qu'il s'agirait de la "Corvette la plus chère que nous ayons jamais fabriquée." Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que la Zora sera moins chère. L'ingénieur en chef ayant pris sa retraite, il ne fera pas partie de l'équipe lors du lancement de la Zora et ne sera donc pas inclus dans le "nous." Compte tenu des améliorations apportées par la combinaison de la ZR1 et de l'E-Ray, la Zora est susceptible de coûter beaucoup plus cher.

La ZR1 étant estimée entre 150 000 et 180 000 dollars, la Zora pourrait facilement atteindre les 200 000 dollars (soit environ 180 000 euros). Même à ce prix, il sera difficile de trouver une autre supercar à moteur à combustion interne offrant des performances similaires et ne coûtant pas beaucoup plus cher.