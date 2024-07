La nouvelle Chevrolet Corvette ZR1 2025 est arrivée, et elle est impressionnante. Propulsée par un moteur V8 biturbo de 5,5 litres, la supercar américaine développe une puissance de 1 064 chevaux et un couple de 1122 Nm, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h.

Les chiffres de la ZR1 sont déjà impressionnants. Mais lorsqu'on la compare à d'autres voitures de sport, supercars et même hypercars, on se rend compte à quel point elle est incroyable.

Chevrolet

Elle est plus puissante que la Mercedes-AMG One. Même avec un moteur de F1, une suspension à poussoirs de haute technologie et un prix de 5,5 millions de dollars, la ZR1 est plus puissante que la nouvelle hypercar d'AMG. La ZR1 développe 1 064 chevaux contre 1 063 chevaux pour l'AMG One.

Elle a presque autant de couple qu'un pick-up diesel Ram 2500. Les pick-up diesel lourds sont réputés pour leur couple. Mais avec les 1122 Nm du moteur V8 de 5,5 litres de la ZR1, cette supercar a presque autant de couple qu'un pick-up diesel Ram 2500. En comparaison, le pick-up ne produit que 1152 lb-pi.

Son rapport poids/puissance est incroyable. Chevrolet n'indiquant que le poids à sec de la ZR1, on ne dispose pas pour l'instant d'un rapport poids/puissance précis. Mais si l'on se base sur le poids à sec de la ZR1, soit 1 705 kg, le rapport poids/puissance avoisine les 580 chevaux par tonne. Même avec des fluides, la ZR1 devancerait la Bugatti Veyron (474 ch/tonne) et la Porsche 918 (485 ch/tonne).

Chevrolet

Elle est plus légère d'environ 454 kg qu'une Tesla ou qu'une Lucid. Une fois encore, comme Chevrolet n'indique qu'un poids à sec de 1 705 kg, nous ne savons pas exactement combien pèse la ZR1 par rapport à une Tesla Model S Plaid ou une Lucid Air Sapphire. Mais si l'on considère le poids à sec, la 'Vette est 500 kg plus légère que la Model S et 755 kg plus légère que l'Air Sapphire. Même avec des fluides, la ZR1 sera toujours bien plus légère que l'un ou l'autre de ces véhicules électriques performants.

Elle a plus de force portante qu'une Huracan STO. Avec le pack optionnel ZTK, qui ajoute un aileron arrière, des plans de plongée avant et un volet Gurney sur le capot, la Corvette ZR1 dispose d'une force d'appui de 545 kg à vitesse élevée. Ce n'est pas aussi impressionnant que d'autres voitures de piste légales (la Porsche 911 GT3 RS a 860 kg, par exemple), mais c'est mieux qu'une Lamborghini Huracan STO (420 kg) et bien d'autres.