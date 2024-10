Avec ses 2 445 kg, la nouvelle M5 pèse environ 180 kg de plus que deux Mazda MX-5 dans leur configuration la plus lourde. À eux seuls, les éléments hybrides ont ajouté près de 400 kg par rapport au modèle de la génération précédente. Pour ne rien arranger, la voiture est nettement plus grande, donc encore plus encombrante qu'auparavant. Alors que les réseaux sociaux se sont montrés virulents envers la berline sportive pour cette raison, BMW a pu lire les commentaires et semble légèrement agacé.

Lors d'une interview accordée à Bimmer Today, au cours de laquelle il a annoncé une nouvelle génération de M3 dotée d'un moteur à essence, le patron de BMW M a également parlé de la nouvelle M5. Interrogé sur les critiques concernant le poids imposant du véhicule, Frank van Meel a déclaré que les gens ne devraient pas tirer de conclusions hâtives avant de prendre le volant : "Nous avons conçu la voiture de manière à ce que vous ne le sentiez pas [le poids]."

Il a ajouté que les gens ne pouvaient pas déterminer que la voiture soit effectivement trop lourde tant qu'ils ne l'avaient pas conduite, au lieu de "se fier aux données d'un tableau Excel", Frank van Meel admettant que les réactions concernant le poids de la M5 l'avaient "un peu agacé". Le patron de BMW M explique que le constructeur allemand a mis "beaucoup de passion dans ce projet et a pris la décision consciente" d'opter pour la voie hybride.

Pourquoi la nouvelle M5 est-elle électrifiée ? C'était en fait le seul moyen de maintenir le moteur V8 en vie pour une génération supplémentaire tout en respectant les normes d'émissions de plus en plus strictes, en particulier en Europe. Frank van Meel a utilisé ces arguments valables pour défendre la décision de doter la M5 d'un port de charge au lieu de passer à un six cylindres en ligne.

La nouvelle M5 a toujours été un poids lourd, étant donné que la 550e xDrive, dotée d'une configuration hybride rechargeable à six cylindres, pesait déjà 2 155 kg. BMW a envisagé de rendre la voiture purement électrique, mais a abandonné l'idée parce qu'elle n'aurait pas pu offrir les performances soutenues que l'acheteur typique de la M5 recherche. Les Bavarois disposent déjà de la i5 M60 en tant que version électrique M Performance de la dernière série 5.

Pour l'instant, Frank van Meel est convaincu qu'un moteur V8 biturbo de 4,4 litres et un moteur électrique adapté du XM, qui ne se vend pas très bien, représentent la combinaison parfaite pour la M5. La division M "savait depuis longtemps" que la nouvelle berline performante serait lourde, mais elle promet que vous ne le sentirez pas.

Au cours de la même interview, il a établi un parallèle entre l'adoption d'une configuration PHEV pour la "G90" et le système xDrive inauguré par l'ancienne génération "F90". Au début, les gens ont adoré détester ce système, M. van Meel se souvenant que certains disaient que la voiture ne pouvait "rouler qu'en ligne droite, qu'elle n'était plus agile, qu'elle ne pouvait plus drifter, que c'était ennuyeux". Il a exhorté les passionnés à faire confiance au processus et aux ingénieurs, leur assurant qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Il en va de même pour le groupe motopropulseur électrifié.

Au-delà du poids à vide inquiétant, on pourrait dire que l'électrification est un mal nécessaire pour se conformer aux réglementations. En voyant le verre à moitié plein, on se dit que la situation aurait pu être bien pire si BMW M avait suivi la voie d'AMG. La nouvelle E63 n'a pas encore été dévoilée, mais Mercedes a déjà déclaré que le V8 ne reviendrait pas, tout comme il est mort dans la plus petite C63. On espère que la nouvelle CLE63 aura huit cylindres, alors peut-être que tout n'est pas perdu.