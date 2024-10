Comme chaque année, Interbrand, société de conseil américaine, a établi le classement des "meilleures marques" du monde, en les plaçant les unes après les autres en calculant la valeur de chaque marque individuelle. La valeur comprise en termes économiques et pas seulement : d'autres indicateurs sont également pris en compte comme le rôle au sein de son marché de référence, la stratégie, la gestion et bien plus encore.

Un classement mené une nouvelle fois par Apple et qui regroupe de nombreuses marques de l'univers automobile, où Toyota regarde tous les concurrents depuis son trône.

Les "meilleures" marques de voitures 2024

Ce leadership, qui dure désormais depuis plusieurs années, voit l'entreprise japonaise se confirmer en sixième position au classement général, derrière Apple, Microsoft, Amazon, Google et Samsung, avec une croissance de 13% par rapport à 2023 pour une valeur totale estimée à 72,8 milliards de dollars.

En deuxième position en tant que marque automobile et huitième au classement général se trouve Mercedes, en baisse par rapport à 2023 (-4%) et valant 58,9 milliards de dollars. Le top dix est adjugé par BMW, en enregistrant un +2% et une valeur de 52 milliards de dollars.

100 meilleures marques mondiales 2024, le top 10

Position Marque Changement par rapport à 2023 Valeur (milliards de dollars) 1 Apple -4% 488,9 2 Microsoft +11% 352,5 3 Amazon +8% 298,1 4 Google +12% 291,3 5 Samsung +10% 100,8 6 Toyota +13% 72,8 7 Coca-Cola +5% 61,2 8 Mercedes -4% 58,8 9 McDonald's +4% 53 10 BMW +2% 52

Les 10 marques automobiles les plus valorisées en 2024

En se concentrant uniquement sur les marques automobiles présentes dans le classement Interbrand, qui en compte jusqu'à 100, Tesla est en douzième position et il faut descendre à la vingt-sixième pour trouver une autre marque automobile, à savoir Honda. Hyundai entre pour la première fois dans le top 30, suivi de Porsche (43), Audi (45), Volkswagen (49), Ford (56), Nissan (59), Ferrari (62) , Kia (86) et Land Rover (96), qui intègre, pour la première fois, le top 100.

Toutes les marques avec des valeurs en croissance selon Interbrand, à l'exception de Mercedes (-4%), Tesla (-9%) et Ford (-3%), malgré une période assez difficile pour le monde automobile.