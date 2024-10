Nous sommes au début des années 2000 et le moteur diesel est considéré comme le présent et l'avenir par les constructeurs automobiles. À cette époque, les marques concentrent leurs efforts sur la production de moteurs toujours plus performants, mais aussi toujours plus puissants.

Sur ce dernier point, Audi et Peugeot se distinguent, s'affrontant non seulement en recherche et développement, mais aussi sur la piste lors des différentes éditions des 24 heures du Mans. En ce qui concerne Peugeot, il s'en est fallu de peu qu'un étrange concept ne devienne le modèle diesel de série le plus puissant jamais produit par la marque française.

Un V12 qui veut courir

Dévoilée au Mondial de l'Automobile 2006, la 908 RC est un véritable monstre. On ne le croirait pas en la voyant en photo, car il s'agit d'un méga vaisseau amiral au look élégant et racé, presque futuriste pour l'époque.

Peugeot Peugeot 908 RC Concept (2006) Peugeot Peugeot 908 RC Concept, l'arrière

Sous cette apparence se cache pourtant un V12 5,5 de 700 ch et 1 200 Nm de couple. Un moteur de compétition, en somme, monté transversalement et en position centrale arrière, avec une série d'innovations pour des performances maximales. Parmi celles-ci, la présence de deux filtres à particules, un pour chaque tuyau d'échappement. Associé à une boîte de vitesses automatique à six rapports, ce groupe motopropulseur, ainsi que le châssis, a été équipé sur la Peugeot qui a couru au Mans en 2007.

Carrosserie en fibre de carbone et intérieur de limousine

Outre le moteur, la carte d'identité de cette Peugeot est vraiment intéressante. Les roues avant sont de 20 pouces (pneus 255/35), tandis que les roues arrière sont de 21 pouces (pneus 285/30). La carrosserie est un mélange de carbone et d'aluminium polymérisé et le système de freinage est constitué de disques en carbone-céramique.

Peugeot Peugeot 908 RC Concept, l'intérieur

L'un des éléments les plus spectaculaires est sans aucun doute l'immense pare-brise qui s'étend jusqu'au pilier central. On y trouve également un grand écran central, comme sur les modèles plus modernes. Malheureusement, cette 908 RC (contrairement à l'Audi Q7 V12 TDI, l'un des "super diesels" de ces années-là) n'est jamais devenue réalité, mais ses innovations ont bel et bien été intégrées au programme de course de Peugeot.