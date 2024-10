BYD renforce son offensive en Europe avec le Sealion 7, qui sera commercialisé avant la fin de l'année et dont les prix seront annoncés prochainement. Il s'agit du huitième véhicule lancé par la marque chinoise sur notre continent et il entre dans l'un des segments les plus populaires, celui des SUV, avec une longueur totale de 4,83 mètres et une charge rapide allant jusqu'à 230 kW.

Outre le Sealion 7, les BYD Dolphin, Atto 3, SEAL et SEAL U DM-i sont également présents au Mondial de l'Automobile de Paris. En outre, l'événement marque les débuts en France de la marque de luxe Yangwang avec l'U8.

Sealion 7, extérieur

Le Sealion 7 a été développé en Chine au BYD Design Centre de Shenzhen sous la direction de Wolfgang Egger. Le langage stylistique est celui de la série Ocean, qui caractérise également les modèles Dolphin et Seal.

Les lignes avant rappellent la forme d'un "X" pour créer une impression de mouvement vers l'avant qui reflète les performances de la voiture. Le thème de l'océan est visible dans les phares à LED Dual U intégrés et dans les courbes de la carrosserie, qui rappellent le mouvement des vagues. L'efficacité aérodynamique est encore accentuée par les poignées de carrosserie affleurantes.

À l'arrière, la signature lumineuse du véhicule s'étend sur toute la largeur du hayon. Elle représente notamment la dernière évolution des feux-stops en forme de goutte d'eau de la série Ocean.

BYD Sealion 7 2024, l'arrière

Sealion 7, dimensions

Longueur 4.830 mm Hauteur 1.828 mm Empattement 2.930 mm

Sealion 7, intérieur

Le design surélevé du Sealion 7 contribue à l'aspect pratique de l'intérieur, qui offre de la place pour cinq personnes. Le design du tableau de bord reprend le thème nautique, tout comme de nombreux autres détails à bord. Par exemple, les poignées de porte intérieures rappellent la forme des "nageoires".

Les matériaux de revêtement sont du cuir végétal ou du cuir Nappa de haute qualité, selon le niveau de finition, et il est possible de choisir entre deux options de couleur et quatre peintures extérieures assorties.

BYD Sealion 7 2024, l'intérieur

Sealion 7, moteurs et batterie

Le Sealion 7 est basé sur l'architecture BYD e-Platform 3.0, créée exclusivement pour les véhicules électriques. Développée en interne par la marque chinoise, la batterie Blade utilise la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), ne contient pas de cobalt et est intégrée directement dans la structure du véhicule grâce à la technologie cell-to-body (CTB).

Dans sa version la plus puissante, avec 530 ch, le Sealion 7 est équipé de deux moteurs électriques et d'une transmission intégrale, ce qui lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 230 km/h. La voiture peut être rechargée avec une puissance allant jusqu'à 230 kW. Le système iTAC (Intelligent Torque Adaption Control), qui répartit intelligemment le couple entre les quatre roues, contribue à optimiser la conduite.

Sealion 7, prix et équipements

Les prix et les équipements pour le marché français seront annoncés par BYD dans les semaines à venir.