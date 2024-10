La Ferrari F80 est arrivée. Au cas où vous auriez manqué ses débuts, il s'agit de la plus puissante de tous les temps, avec ses 1 184 chevaux. Vous ne trouverez cependant pas de V12 ni même de V8 dans le compartiment moteur, mais bien un V6 de 3,0 litres à double turbocompresseur, avec trois moteurs électriques pour générer sa puissance colossale. Le groupe motopropulseur hybride peut envoyer cette voiture à 100 km/h en environ deux secondes chrono, et si vous restez sur l'accélérateur suffisamment longtemps, vous atteindrez la barre des 350 km/h.

Il s'agit de la dernière supercar phare de Ferrari dans une gamme qui a sans doute commencé avec la 288 GTO, mais cela n'est pas vraiment le sujet du jour. Nous allons plutôt nous intéresser à quelles options et couleurs folles se cachent dans le configurateur en ligne de la F80, qui est déjà opérationnel. Alerte spoiler : les choses ne sont pas aussi folles qu'on pourrait le penser. Et il n'y a pas de prix indiqué, car ces choses n'ont pas d'importance dans le monde des supercars à sept chiffres. Alors faites une pause dans votre travail et faites comme si vous étiez un multimillionnaire, ne serait-ce que pour quelques minutes. Comment définiriez-vous les spécifications de votre nouvelle F80 ?

Un choix qui en cache d'autres

Ferrari propose plusieurs modèles préconfigurés dans une poignée de couleurs, mais cliquer sur l'un d'entre eux ouvre toujours la porte à une pléthore de choix. On commence avec 35 couleurs extérieures, regroupées en standard, classique, spécial, historique et une seule couleur mate si vous n'aimez pas la finition brillante. Le "Rosso Corsa" fait, sans surprise, partie des choix, mais nous optons pour la "Rosso Supercar", plus sombre. Si nous vendons notre âme pour une nouvelle hypercar Ferrari, nous nous en tenons au rouge.

À partir de là, les choix s'amenuisent. Vous pouvez obtenir des numéros de course d'usine, ainsi que des bandes de course dans une gamme modeste de styles et de couleurs. Il n'y a que deux choix de jantes, en aluminium standard ou en fibre de carbone, mais les deux présentent le même motif à cinq branches. En parlant de fibre de carbone, il existe plusieurs choix pour les éléments extérieurs finis dans ce matériau léger, y compris une option pour la carrosserie entière.

A l'intérieur, il n'y a que quelques options de couleurs pour l'intérieur "minimaliste". Vous ne pouvez modifier que les fonctionnalités du siège conducteur, mais si vous ne supportez pas les couleurs dépareillées, vous pouvez choisir le gris ou le noir pour équilibrer les choses. Au niveau de la technologie, vous bénéficiez d'une connectivité pour smartphone, tandis qu'un écran passager est en option. Ferrari compte installer certains systèmes antivol si vous le souhaitez, et il existe le système "MyFerrari Connect" qui peut être activé. Au-delà de cela, vous pouvez ajouter un filet de rangement pour les passagers pour plus de fonctionnalités.

Chaque F80 coûte environ 3,6 millions d'euros (de base), et seules 799 unités sont prévues pour la production. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rêver, alors partagez votre configuration avec nous sur nos réseaux sociaux.