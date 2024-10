Ferrari a dévoilé, jeudi dernier, sa dernière hypercar phare, la F80. Mais contrairement à ses trois prédécesseurs, il n'y a pas de V12 dans le compartiment moteur. À la place, la voiture est équipée d'un V6 biturbo, issu du dernier bolide de course victorieux au Mans, ainsi que de trois moteurs électriques. Si cela est excellent pour les performances, cela laisse la F80 en manque de son.

Ferrari a présenté son hypercar, ce week-end, à Imola (en Italie) pour montrer au public l'apparence et les performances de la voiture, aux côtés d'autres véhicules de la marque comme la Ferrari SF71H, la F1 datée de 2018 du Cheval Cabré (mais peinte aux couleurs 2024) qui a empoché un total de six victoires et 24 podiums, cette année-là, grâce à Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen. Pour en revenir à la F80, la chaîne YouTube "NM2255" a filmé l'hypercar hybride sur la piste humide, nous offrant une vue rapprochée pour écouter ce V6. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à entendre.

Recherche son, désespérément

Le son du moteur de la F80 ressemble beaucoup à celui du V6 de la 296 GTB, et il semble même un peu plus étouffé ici. Dans la première séquence, la F80 ne fait aucun bruit, presque comme si elle fonctionnait à l'électricité.

Même si le son n'est pas l'élément le plus important d'une voiture comme celle-ci (quoique), il n'en demeure pas moins un facteur important. L'entendre ainsi est un peu décevant, surtout si l'on tient compte des cris stridents et palpitants des V12 qui l'ont précédé.

Une décision logique ?

Cela étant dit, on ne peut pas vraiment reprocher à Ferrari d'avoir choisi cette direction. Ses monoplaces de Formule 1 et ses bolides de course du Mans utilisent toutes deux des groupes motopropulseurs V6 hybrides, il est donc tout à fait logique que la marque fasse adopter le même format de moteur à ses voitures de route haut de gamme.

Quoiqu'il en soit, les 799 exemplaires de cette hypercar de 3,6 millions d'euros ont été vendus à des propriétaires qui sont plus qu'heureux de les posséder. De plus, Ferrari vend encore quelques voitures à moteur V12 comme la Daytona SP3 et la 12Cilindri. Cependant, on ne peut s'empêcher de sourire lorsque l'on sait que le premier SUV de la marque italienne, le Purosangue, a lui aussi eu le droit au V12, au contraire de la nouvelle hypercar...

Galerie: Ferrari F80