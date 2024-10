L'opportunité d'acheter une Formule 1 (si vous avez les moyens colossaux pour le faire) ne se présente pas souvent. Mais d'ici quelques temps, un(e) heureux élu(e) aura bientôt la possibilité de placer un exemplaire très spécial dans son garage. RM Sotheby's vend, en effet, l'une des Ferrari les plus importantes de Michael Schumacher : la F248 de 2006.

RM Sotheby's

Schumacher a remporté sept victoires au volant de la Ferrari n°254, dont les Grands Prix des d'Allemagne, d'Italie et de Chine (sa dernière victoire). Il a également obtenu trois deuxièmes places, quatre meilleurs tours en course et trois pole positions au volant de la voiture. Avec ce châssis, Schumacher a surpassé le record de 65 pole positions d'Ayrton Senna en 2006, sa dernière année dans le sport avant de prendre sa première retraite car l'Allemand reviendra finalement disputer les saisons 2010 à 2012, chez Mercedes.

Le retour du V8

La 248 était la première Ferrari F1 à être équiper d'un V8 depuis 1964, avec un moteur de 2,4 litres derrière le pilote. Il développait initialement 730 chevaux, mais au fil des développements en cours de saison, il en fera 785 en fin d'année.

Le propriétaire actuel a acheté la voiture à l'équipe Ferrari en décembre 2007 et elle a reçu la certification "Ferrari Classiche Red Book", l'année suivante, ce qui a confirmé qu'elle était parfaitement authentique. RM Sotheby's ne donne pas de prix de vente estimé, mais il est disponible sur demande. Les enchères s'ouvrent le 14 novembre.