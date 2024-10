La Ferrari F80, qui vient d'être dévoilée, bouleverse le monde des supercars avec sa F1 hybride de 1 200 ch et célèbre dignement le 80e anniversaire de Maranello avec 799 exemplaires qui seront livrés à partir de 2025, au prix de 3,6 millions d'euros l'unité.

Ce sont des chiffres qui font impression, même à l'ère des hypercars ultrarapides et multimillionnaires, mais pour Ferrari, ce n'est pas une nouveauté. Depuis 40 ans, le cheval cabré propose à ses clients les plus fidèles des supercars exclusives, surpuissantes et à tirage limité, une tradition qui a débuté en 1984 avec la 288 GTO.

Mais revenons sur la Rosse qui a conduit à la naissance de la F80 et sur l'évolution du concept de la supercar Ferrari inspirée de la Formule 1.

Ferrari 288 GTO

L'ancêtre de cette dynastie de supercars très appréciées et chéries est la Ferrari 288 GTO de 1984, la première Ferrari à monter un moteur V8 biturbo, plus précisément un V 90° de 2 855 cm3 avec deux turbocompresseurs IHI capables de développer 400 ch, 496 Nm, une vitesse de pointe de 305 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

Ferrari Ferrari 288 GTO

Malgré ses similitudes avec les Ferrari 208/308 contemporaines, également dues au crayon de Pininfarina, la 288 GTO présente des caractéristiques uniques aux Ferrari de l'époque, telles qu'un châssis allongé, une carrosserie en fibre composite et en kevlar, un moteur positionné longitudinalement et un poids de seulement 1 160 kg (rapport poids/puissance de 2,9 kg/ch).

Ferrari 288 GTO (1984) Moteur 2.9 V8 biturbo, 400 ch, 496 Nm Traction Arrière Boîte de vitesses Manuelle à 5 rapports Rapport poids/puissance 2,9 kg/ch Vitesse maximale 305 km/h Accélération 0-100 km/h 4,9 secondes Production 279 exemplaires Coût actuel 4 millions d'euros

Produite en 279 exemplaires, dont 1 prototype de pré-production et 5 Evolutions, la Ferrari 288 GTO a coûté environ 194 millions de lires à l'état neuf, un chiffre qui, avec la réévaluation monétaire de l'ISTAT, équivaut à 309 000 euros. Lors de ventes aux enchères plus récentes, elle a toutefois été vendue pour plus de 4 millions d'euros.

Ferrari F40

Elle n'en a peut-être pas l'air de l'extérieur, mais la Ferrari F40 de 1987 est l'évolution la plus extrême du concept déjà proposé avec la 288 GTO. Un moteur central V8 biturbo et des matériaux composites, mais cette fois avec l'utilisation encore plus massive de Kevlar, de fibre de verre, de plexiglas à la place du verre. L'intérieur est aussi dépouillé que sur une voiture de course, avec notamment des ceintures en caoutchouc à la place des poignées de porte intérieures.

Ferrari Ferrari F40

Son V8 de 2 936 cm3 en V à 90° est doté de deux turbocompresseurs IHI, d'une puissance de 478 ch et d'un couple maximal de 577 Nm. Avec un poids de seulement 1 250 kg, le rapport poids/puissance est très favorable : 2,6 kg/ch. Il en résulte une vitesse maximale de 324 km/h et une accélération de 0 à 100 en 4,1 secondes.

Ferrari F40 (1987) Moteur 2.9 V8 biturbo, 478 ch, 577 Nm Traction Arrière Boîte de vitesses Manuelle à 5 rapports Rapport poids/puissance 2,6 kg/ch Vitesse maximale 324 km/h Accélération 0-100 km/h 4,1 secondes Production 1.331 exemplaires Coût actuel 3,5 millions d'euros

La production de la Ferrari F40 a atteint 1 331 unités, dont 20 F40 LM. En 1987, elle coûtait 373 millions de lires, soit près de 502 000 euros actualisés. Le marché des collectionneurs évalue aujourd'hui la F40 à environ 3,5 millions d'euros.

Ferrari F50

Avec la Ferrari F50, nous sommes déjà en 1995 et la configuration mécanique de la supercar de Maranello change au fur et à mesure que le monde de la course évolue et qu'elle se destine à devenir une voiture de route de Formule 1. En effet, la carrosserie sinueuse en forme d'araignée reposant sur un châssis tubulaire en fibre de carbone cache un moteur 12 cylindres, à angle V étroit de 65°, atmosphérique, avec cinq soupapes par cylindre et une cylindrée de 4 698 cm3.

Ferrari Ferrari F50

Le résultat est une supercar de style F1 à toit ouvert qui développe 521 ch et 471 Nm. Elle atteint 325 km/h et met 3,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. À l'état neuf, elle a coûté environ 852 millions de lires, soit 769 000 euros actualisés jusqu'en 2024.

Ferrari F50 (1995) Moteur 4.7 V12 atmosphérique, 521 ch, 471 Nm Traction Arrière Boîte de vitesses Manuelle à 6 rapports Rapport poids/puissance 2,6 kg/ch Vitesse maximale 325 km/h Accélération 0-100 km/h 3,9 secondes Production 349 exemplaires Coût actuel 5 millions d'euros

Au total, 349 exemplaires de la Ferrari F50 ont été produits et sont aujourd'hui vendus aux enchères pour un montant pouvant atteindre 5 millions d'euros.

Ferrari Enzo

La Ferrari Enzo rend hommage à Enzo Ferrari, le fondateur de la marque, en s'appuyant sur le nec plus ultra de la technologie des moteurs disponible en 2002 et sur la signature Pininfarina, toujours présente, pour un style carré et « technique ».

Ferrari Ferrari Enzo

La construction est entièrement en fibre de carbone et le moteur V12 atmosphérique de 5 998 cm3, associé à la boîte de vitesses séquentielle, développe 660 ch et 657 Nm. La vitesse de pointe est impressionnante : 350 km/h et le 0 à 100 en 3,65 secondes.

Ferrari Enzo (2002) Moteur 6.0 V12 atmosphérique, 660 ch, 657 Nm Traction Arrière Boîte de vitesses Semi-automatique séquentielle à 6 rapports Rapport poids/puissance 2,1 kg/ch Vitesse maximale 350 km/h Accélération 0-100 km/h 3,65 secondes Production 400 exemplaires Coût actuel 5,5 millions d'euros

La production s'élève à 400 exemplaires et le prix italien en 2002 est de 665 000 euros (environ 949 000 en 2024). Sur le marché des collectionneurs, cette Ferrari vaut déjà 5,5 millions d'euros.

Ferrari LaFerrari

Ces dernières années, l'objet de convoitise des nombreux collectionneurs de Ferrari à travers le monde a été la Ferrari LaFerrari, une supercar et hypercar à la fois, qui, depuis 2013, résume dans son nom son désir de représenter le meilleur de Maranello.

Ferrari Ferrari LaFerrari

Les formes arrondies et profilées de la LaFerrari sont l'œuvre du Centro Stile Ferrari dirigé par Flavio Manzoni et recouvrent une carrosserie et un châssis en fibre de carbone et Kevlar dignes des meilleures monoplaces. Le moteur est un V12 atmosphérique de 6 262 cm3 associé à deux moteurs électriques pour former le système hybride HY-KERS de 963 ch et 900 Nm. Plus de 350 km/h et 3 secondes pour le 0-100 sont deux chiffres qui témoignent des capacités de la LaFerrari.

Ferrari LaFerrari (2013) Moteur 6.3 V12 atmosphérique + 1 électrique, 963 ch, 900 Nm Traction Arrière Boîte de vitesses Automatique à double embrayage à 7 rapports Rapport poids/puissance 1,5 kg/ch Vitesse maximale >350 km/h Accélération 0-100 km/h 3,0 secondes Production 500 exemplaires (+210 exemplaires Aperta) Coût actuel 3,5 millions d'euros

Outre la 500 LaFerrari, il existe une série de 210 LaFerrari Aperta avec une carrosserie de type targa, vendues à l'état neuf pour 1,2 et 1,6 million d'euros respectivement. Si vous souhaitez acheter une LaFerrari Aperta aujourd'hui, vous devez vous préparer à débourser au moins 3,5 millions d'euros.

Ferrari F80

La Ferrari F80 de 2025 est la digne héritière de cette lignée de supercars/hypercars qui ont marqué l'histoire de l'évolution automobile, avec un nouveau moteur hybride de 1 200 ch qui représente le summum de la voiture de sport d'aujourd'hui.

Ferrari Ferrari F80

Les technologies sont cette fois-ci issues à la fois de la Formule 1 et de l'endurance, notamment de l'hypercar 499P qui a remporté les 24 heures du Mans en 2023 et 2024. Le moteur V6 biturbo de 2 992 cm3 développe à lui seul 900 ch et 850 Nm. La vitesse de pointe et l'accélération sont de 350 km/h et 2,15 secondes. Ce dernier chiffre est le meilleur jamais atteint par une voiture de route Ferrari.

Ferrari F80 (2025) Moteur 3.0 V6 biturbo + 4 électriques, 1 200 ch Traction Intégrale Boîte de vitesses Automatique à double embrayage à 8 rapports Rapport poids/puissance 1,2 kg/ch Vitesse maximale 350 km/h Accélération 0-100 km/h 2,15 secondes Production 799 exemplaires Prix catalogue 3,6 millions d'euros

Le prix de la Ferrari F80, qui sera livrée aux clients à partir de 2025, est de 3,6 millions d'euros, un autre record absolu pour une nouvelle Ferrari. La production prévue est de 799 exemplaires jusqu'en 2027, l'année des 80 ans de Ferrari.