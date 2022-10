Vous n'êtes sans doute pas passé à côté des dernières nouveautés d'Apple récemment, et notamment le nouvel iPhone 14 et la nouvelle Apple Watch Series 8. Outre ces deux nouveautés, Apple a présenté la fonction "détection de collision".

Comme son nom l'indique, elle est capable de détecter si la voiture dans laquelle vous vous trouvez a eu un accident, déclenchant automatiquement un appel aux services d'urgence.

Ce système fonctionne grâce à plusieurs fonctionnalités, à savoir l'accéléromètre, le gyroscope, le baromètre et le microphone. L'accéléromètre peut enregistrer une accélération ou une décélération jusqu'à 256 G, le gyroscope surveille constamment les mouvements et alerte des changements soudains d'orientation du véhicule, le baromètre détecte tout changement de pression à l'intérieur de l'habitacle causé par le déploiement de l'airbag, tandis que le microphone peut identifier les bruits et les niveaux sonores caractéristiques d'un accident.

Si, une fois toutes les données analysées, l'iPhone 14 ou l'Apple Watch Series 8 estime qu'il y a eu un accident, la montre ou le téléphone va lancer un compte à rebours de 10 secondes. Si le porteur de la Watch ne réagit pas avec l’écran durant ce laps de temps, la montre appellera les secours automatiquement. Elle pourra envoyer les données de localisation précise, mais également diffuser un message automatique indiquant qu’un accident a eu lieu.

Une fonction utile mais à parfaire

Mais, parce qu'il y a un mais, cette fonction ne semble pas encore tout à fait au point. En effet, selon un rapport du Wall Street Journal, cette fonction peut également être déclenchée suite à un tour de manège à sensations. Des montagnes russes par exemple. Un incident survenu dans l'Ohio l'a démontré, avec un iPhone 14 Pro âgé de seulement deux jours et appartenant à une certaine Sara White.

Le média américain rapporte que Sara White faisait un tour de montagnes russes lorsque son iPhone, rangé dans son sac banane, a automatiquement composé le 911, pensant que son propriétaire était victime d'un accident de voiture. Le centre de communication du comté de Warren a reçu l'appel d'urgence, avec un message vocal automatique provenant du téléphone de la propriétaire du téléphone.

À l’autre bout du fil, les secouristes ont pu entendre une voix automatisée affirmer que "la propriétaire de cet iPhone a eu un grave accident de voiture et ne répond pas à son téléphone".

Le centre de communication a pu fournir à The Wall Street Journal six enregistrements de cet acabit : tous étaient de fausses détections d’accidents provoqués par les manèges du même parc d’attractions.

Une mise à jour à venir ?

De son côté, Apple affirme que la fonction de ses iPhone et Apple Watch est "extrêmement précise pour détecter les accidents graves" et que cette option continuera de s’améliorer. Néanmoins, une mise à jour arrivera sans doute d'ici peu avant d'affiner ce système.

En attendant, un autre parc d'attraction, dans le Tennessee, a installé des panneaux à l’entrée de deux manèges indiquant que "les téléphones portables et autres appareils ne doivent pas être apportés à bord des attractions", et "qu'en raison du mouvement dynamique que vous subirez au cours de ce trajet, les Apple Watch et les appareils similaires peuvent activer leur fonction d’appel d’urgence. Pour éviter que votre appareil ne passe involontairement des appels au 911, veuillez l’éteindre ou activer le mode avion".