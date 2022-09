De plus en plus de constructeurs automobiles se débarrassent des boutons physiques dans l'habitacle de leurs nouveaux modèles et c'est une tendance qui ne plaît pas à tout le monde. Il est moins coûteux d'installer un grand écran et d'y intégrer toutes les commandes dans les menus, mais les clients ne cessent de faire des commentaires négatifs sur son ergonomie.

Jony Ive est l'homme qui a dessiné les premiers iMac, iPod, iPhone et iPad. il a a quitté Apple en 2019 pour créer sa propre société de design, LoveFrom, avec le designer Marc Newson. L'homme a récemment pris la parole aux côtés de Tim Cook, PDG d'Apple. Il a déclaré que la demande pour les boutons physiques allait bientôt s'accroître et que les constructeurs automobiles devront probablement repenser leurs stratégies en matière de design intérieur.

Galerie: Genesis X Speedium

9 Photos

"Je pense qu'il existe des possibilités fabuleuses avec des interfaces comme, par exemple, le multi-touch. Mais nous restons des êtres physiques. Je pense que, potentiellement, le pendule peut se balancer un peu pour avoir des interfaces et des produits qui prendront plus de temps et seront plus engagés physiquement." Le modérateur du panel a même demandé à Ive à quoi ressemblerait sa propre conception de la voiture, mais le designer a simplement répondu : "Je ne peux pas vous le dire."

Il y a environ un an, la nouvelle société d'Ive a signé un contrat de collaboration avec Ferrari et la holding de Ferrari, Exor. La société de design est connue pour son statut de profil bas, sans site web officiel ni présence sur les médias sociaux. Les détails entourant l'accord restent inconnus, bien qu'Ive ait rejoint le soi-disant Conseil des partenaires d'Exor, qui est essentiellement un forum annuel pour les partenaires établis et les amis de la société.