Si vous avez horreur de payer votre carburant à la station à essence, Apple a peut-être une solution pour vous. Non, cette fonctionnalité ne vous évitera pas de rouler gratuitement en ne payant pas votre carburant. Son objectif est seulement que vous puissiez payer à partir de votre véhicule, sans que vous ayez à insérer votre carte bancaire dans le distributeur à essence et à entrer votre code.

Cette fonctionnalité a été présentée par Apple lors de la conférence des développeurs d'Apple. Elle devrait être disponible dès l'automne prochain. Les utilisateurs d'iPhone devront toutefois télécharger l'application du fournisseur de carburant et saisir les informations de paiement. Une fois cette étape préalable terminée, les utilisateurs n'auront plus qu'à sélectionner la pompe qu'ils souhaitent utiliser et à l'activer via l'écran central de leur véhicule.

L'entreprise pétrolière américaine HF Sinclair a déclaré à Reuters qu'elle prévoit d'utiliser cette nouvelle technologie dès qu'elle sera prête afin que les consommateurs puissent en profiter. "Nous sommes enthousiasmés par l'idée que les consommateurs puissent naviguer jusqu'à une station Sinclair et acheter du carburant à partir de l'écran de navigation de leur véhicule", a déclaré Jack Barger, vice-président du marketing de la société.

Apple veut une fois de plus s'immiscer à bord de nos véhicules. On rappelle que la société ne facture ni les constructeurs automobiles, ni les développeurs et ni les utilisateurs de l'application CarPlay. Apple souhaite que les voitures se transforment en ordinateur roulant, et c'est d'ailleurs le chemin qui semble se tracer puisque les voitures sont aujourd'hui hyper connectées et elles devraient l'être davantage au cours des prochaines années.

L'Europe a signé la fin des véhicules thermiques en 2035. À partir de cette date, la fonctionnalité d'Apple risquera d'avoir du plomb dans l'aile car toutes les nouvelles voitures commercialisées seront électriques. L'achat de carburant instantané ne concernera donc que les véhicules d'occasion, jusqu'à ce qu'Apple CarPlay ouvre son application aux voitures électriques et propose un service similaire pour la recharge de voitures à électrons.