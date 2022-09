Le 7 septembre, l'événement annuel d'Apple consacré à la présentation de ses nouveaux produits nous a permis de découvrir le nouvel iPhone 14 et ses différentes variantes. Et si certains pensaient que la firme à la pomme allait nous teaser l'arrivée de l'Apple Car, c'est encore une fois raté. Pourtant, la voiture a eu le droit à une petite place dans cette nouvelle keynote, même si cela reste assez marginal.

Avec l'iPhone 14 et l'Apple Watch Series 8, Apple a présenté la fonction "détection de collision". Comme son nom l'indique, elle est capable de détecter si la voiture dans laquelle vous vous trouvez a eu un accident, déclenchant automatiquement un appel aux services d'urgence. Voyons comment cela fonctionne.

Plusieurs fonctions sollicitées

Il s'agit d'un "travail d'équipe" entre l'accéléromètre, le gyroscope, le baromètre et le microphone intégrés à l'iPhone 14 :

L'accéléromètre peut enregistrer une accélération ou une décélération jusqu'à 256 G

Le gyroscope surveille constamment les mouvements et alerte des changements soudains d'orientation du véhicule

Le baromètre détecte tout changement de pression à l'intérieur de l'habitacle causé par le déploiement de l'airbag.

Le microphone peut identifier les bruits et les niveaux sonores caractéristiques d'un accident, en les traitant localement. Cela signifierait aussi donc que le micro doit toujours être actif donc.

Si, une fois toutes les données analysées, l'iPhone 14 ou l'Apple Watch Series 8 estime qu'il y a effectivement eu un accident, la montre ou le téléphone va lancer un compte à rebours de 10 secondes. Si le porteur de la Watch ne réagit pas avec l’écran durant ce laps de temps, la montre appellera les secours automatiquement. Elle pourra envoyer les données de localisation précise, mais également diffuser un message automatique indiquant qu’un accident a eu lieu.

Le Wall Street Journal a rapporté en août dernier qu'Apple allait collecter des données − de manière anonyme − à partir des iPhone et des Apple Watch du monde entier tout au long de l'année 2021, en analysant chaque scénario.

iOs 16 et Apple CarPlay

La voiture au centre

Cette nouvelle fonctionnalité rapproche encore un peu plus Apple du monde de l'automobile. Au sein des nouveautés introduites par iOs 16, le système d'exploitation disponible à partir du 12 septembre, l'une des fonctions permettra de transformer son iPhone en clé de voiture numérique. Mais ce n'est que la partie émergée d'un iceberg qui prend de plus en plus la forme d'une voiture.

Voici une illustration basée sur les informations concernant la future Apple Car

Avec iOs 16, Apple CarPlay fait encore un bond en avant, avec la possibilité de prendre en charge tous les écrans de la voiture et non plus seulement l'écran d'info-divertissement. Le nombre d'informations disponibles sera encore plus élevé, et c'est même à se demander si les constructeurs ont encore un intérêt à développer eux-mêmes leurs propres systèmes.