Même McLaren aime les muscle cars américaines. En témoigne cette Plymouth Barracuda 1973, construite dans le cadre d'une collaboration entre eBay et l'équipe F1 de McLaren. Elle est superbe en Hemi Orange, mais en fait, ce n'est pas de l'Hemi Orange. Puisqu'il s'agit d'une initiative de McLaren, la muscle car classique est habillée d'une carrosserie Papaya, assortie à la couleur historique de McLaren pour la course automobile.

Cela signifie-t-il qu'il y a également un V8 biturbo McLaren sous le capot ? Pas du tout. La construction a été réalisée en grande partie par eBay, avec l'aide de l'équipe McLaren pour les améliorations à apporter. Ainsi, la suspension et les freins d'origine de la muscle car ont disparu depuis longtemps, remplacés ici par des coilovers Mopar et des disques Wilwood. On peut supposer que cette Barracuda s'arrête beaucoup mieux qu'elle ne le faisait dans les années 1970.

Quant au moteur, il s'agit d'un V8 de 340 pouces cubes. Nous ne savons pas s'il s'agit du moteur d'origine - le communiqué de presse ne le précise pas - mais un 340 a été proposé en 1973, développant 240 chevaux en version standard. On nous dit que le moteur est équipé de collecteurs sur toute la longueur, reliés à un système d'échappement amélioré. Une boîte de vitesses automatique, dont le nom n'est pas divulgué, transmet la puissance aux roues arrière. En parlant de roues, cette Barracuda est équipée de jantes American Racing Torq Thrust de 15 pouces pour un look de muscle car digne de ce nom. Merci, McLaren, de ne pas avoir monté des jantes de 20 pouces sur cette voiture.

D'autres améliorations incluent une variété de feux de remplacement à l'avant et à l'arrière, un nouveau volant, des sièges de course et une nouvelle moquette. Comme il s'agit d'une collaboration avec eBay, tout a été acheté sur le site de vente aux enchères en ligne, y compris la voiture. Tout a été terminé juste à temps pour que Lando Norris puisse la conduire au Texas en marge du Grand Prix des États-Unis. Quoi, vous pensiez qu'il allait arriver avec une nouvelle W1?

"Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec eBay pour donner vie à ce véhicule modifié avant le Grand Prix des États-Unis ce week-end, et nous sommes impatients de partager cette expérience avec nos fans sur le terrain à Austin et dans le monde entier lors de notre retour aux États-Unis", a déclaré Matt Dennington, co-chef de la direction commerciale de McLaren Racing.