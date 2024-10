Nous commencions à perdre patience avec Mazda, car la compagnie a mis du temps à présenter l'édition 35e anniversaire de la Miata. Le lancement tant attendu a eu lieu ce week-end au Fuji Speedway, au Japon, à l'occasion de la Mazda Fan Festa 2024. Tous les détails concernant le duo de voitures de sport n'ont pas été dévoilés, mais au moins les cabriolets ont été montrés sur scène.

Le toit souple et son frère RF seront exclusivement proposés en rouge artisanal, une peinture à trois couches introduite il y a quelques années sur les SUV à propulsion arrière. Mazda équipe le toit rigide de jantes de 17 pouces, tandis que le roadster standard avec toit en tissu est équipé de jantes plus petites de 16 pouces. En ce qui concerne le toit rabattable manuellement, il est de couleur beige, tout comme l'intérieur des deux modèles. L'intérieur rouge nous rappelle la NB Special Edition vendue au début des années 2000. Si l'on remonte plus loin dans le temps, on trouve également une édition M similaire de la NA au milieu des années 1990.

La peinture accrocheuse se poursuit à l'intérieur sur les enjoliveurs des bouches d'aération, la partie supérieure des cartes de porte et même le porte-clés. Le logo du 35e anniversaire est également brodé sur les appuis-tête, tandis que les tapis de sol indiquent qu'il ne s'agit pas d'une Miata comme les autres. Mazda a opté pour des sièges normaux au lieu des sièges Recaros qui équipaient le modèle du 30e anniversaire en 2019.

L'édition spéciale précédente était également équipée de freins Brembo à l'avant et d'amortisseurs Bilstein, mais ce n'est peut-être pas le cas ici. Il semblerait que la version 35e anniversaire soit orientée vers le confort plutôt que vers la sportivité. Quoi qu'il en soit, la production sera limitée dans le temps plutôt qu'en nombre d'unités.

Mazda numérotera individuellement ces voitures, mais ne limitera pas artificiellement la production : "Nous n'avons pas de quantité limitée parce que nous voulons livrer à tous ceux qui le souhaitent", explique Shigeki Saito, responsable du programme Miata. Une plaque spéciale placée devant la roue arrière droite indiquera la position de la voiture dans la séquence de production.

Après la présentation de la Miata 35th Anniversary, les responsables de Mazda sont montés sur scène pour annoncer qu'il restait encore de la vie dans la ND. Et ce, malgré le fait que la quatrième génération existe depuis une décennie. Certes, elle a été lancée en septembre 2014, mais les ventes n'ont commencé qu'en 2015. C'est pourquoi nous n'excluons pas la possibilité d'une édition spéciale l'année prochaine pour marquer les 10 ans de la ND.

En janvier, une MX-5 Miata RS a été présentée au Tokyo Auto Salon, où Mazda a déclaré que la voiture entrerait en production. Elle était à l'opposé de cette édition spéciale puisqu'elle prenait la forme d'une version axée sur la piste avec des améliorations au niveau de la suspension et de l'aérodynamique. La RS pourrait être l'une des "éditions spéciales très cool" promises il y a environ un an par Shigeki Saito.

Mazda MX-5 Miata 35th Anniversary Edition