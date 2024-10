Si vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de supercars ultra chères sur le marché, nous avons une bonne nouvelle. Après le bolide Half11 de l'année dernière, inspiré de l'IndyCar, la société californienne Oilstainlab revient avec la 2026 HF-11, que vous pourrez acquérir pour la coquette somme de 1,85 million de dollars (1,6 million d'euros). De quoi s'agit-il ? Une machine à moteur central et à propulsion arrière qui pèse moins qu'une Mazda Miata, mais dont la puissance est trois fois et demie supérieure.

Fondée par les designers automobiles Nikita et Iliya Bridan, Oilstainlab conçoit un coupé léger doté d'un moteur à six cylindres à plat. On serait tenté de dire qu'il s'agit d'un groupe motopropulseur provenant de Porsche, mais les frères jumeaux ont déclaré à Car and Driver que le moteur à aspiration naturelle n'était pas originaire de Zuffenhausen. Le moteur de 4,5 litres développe 650 chevaux et monte en régime jusqu'à 12 000 tr/min. Comme si cela ne suffisait pas, il est possible d'opter pour une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou une boîte de vitesses séquentielle à sept rapports.

Pour limiter le poids à 907 kg, la HF-11 combine une monocoque en fibre de carbone avec une carrosserie entièrement en carbone et des jantes forgées à bloc central. Une carrosserie en aluminium battu à la main est envisagée, mais seulement si Oilstainlab peut trouver la bonne personne pour le travail manuel. Une variante réservée à la piste est également prévue avec des roues de 18 pouces aux deux essieux et des pneus slicks Michelin Pilot Sport Legends. Le modèle homologué pour la route sera équipé de jantes de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière, avec des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Outre un moteur six cylindres, Oilstainlab développe la HF-11 pour qu'elle puisse accueillir un groupe motopropulseur entièrement électrique. Cette dernière devrait offrir 860 ch, mais coûtera 500 000 dollars (456 000 euros) de plus que le modèle à essence, soit 2,35 millions de dollars (2,1 millions d'euros). La variante EV sera évidemment plus lourde, Top Gear affirmant que le constructeur vise un poids à vide de 953 kg. Malgré cela, une pénalité de poids d'environ 45 kg semble raisonnable, surtout après l'installation d'un imposant bloc-batterie de 80 kWh.

Bien qu'il s'agisse d'une supercar à part entière, la HF-11 sera dotée de nombreux équipements, notamment d'une climatisation, d'un rétroviseur numérique, de rétroviseurs électriques et chauffants, ainsi que d'une caméra de recul. Les sièges sont coulissants, tandis que les pédales et le volant sont réglables. Chacune des 25 voitures prévues pour la production sera livrée avec une paire de casques dans les portières. Même avec le casque, les personnes de grande taille (1,80 m) pourront s'asseoir à l'intérieur.

Oilstainlab HF-11

Oilstainlab

La fiche technique mentionne une suspension à biellettes avec des amortisseurs Öhlins réglables et une répartition des masses de 45:55. Des étriers à six pistons avec disques de 394 mm sont installés à l'avant et des étriers à quatre pistons avec disques de 390 mm à l'arrière. Parmi les autres caractéristiques notables, citons le différentiel à glissement limité et les spectaculaires portes papillon.

Si vous vous interrogez sur les dimensions, sachez que le HF-11 mesure 4,3 mètres de long, 2,0 de large et 1,1 mètre de haut, avec un empattement de 2,7 mètres. Le réservoir de carburant aura une capacité de 94 litres.

Après la présentation officielle, l'étape suivante consistera à présenter un prototype fonctionnel au printemps prochain, avant de lancer une production limitée. Toutefois, il ne sera pas facile de trouver 25 acheteurs dans un segment déjà très encombré, car Oilstainlab n'a pas la notoriété des acteurs établis.