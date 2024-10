Il y a environ cinq ans, Lamborghini a décidé d'hybrider l'ensemble de sa gamme, renonçant à l'électrification pure et simple. À l'époque, l'introduction de VE purs - et non d'hybrides - semblait être la seule voie à suivre, la législation et la pression publique s'exerçant sur les constructeurs. Mais cette pression s'est inversée depuis, avec l'essoufflement des ventes de voitures électriques et le recul des gouvernements face aux mandats agressifs imposés aux VE.

La demande de voitures extravagantes à moteur à combustion interne de forte cylindrée étant plus forte que jamais, il est clair que le pari de Lamborghini a porté ses fruits. Rouven Mohr, directeur technique, affirme que même aujourd'hui, une supercar entièrement électrique de la marque n'aurait pas le succès escompté.

"Pour l'instant, le moment n'est pas propice [pour un VE], du moins pas pour une super voiture de sport", a déclaré M. Mohr à Motor1 au centre technique de Nardò lors du lancement de l'Urus SE. "Vous avez vu beaucoup de voitures [électriques] sur le marché qui n'ont pas vraiment eu de succès".

Lamborghini Terzo Millennio Concept

Avec une gamme entièrement hybride, Lamborghini s'est placée dans une position idéale pour réussir. Ses trois modèles - la Revuelto à moteur V-12, la Temerario à moteur biturbo et le SUV Urus - sont désormais dotés d'une assistance électrique, ce qui place la marque dans une position idéale par rapport à ses concurrents.

"Je suis très heureux de notre gamme actuelle, parce qu'avec une gamme hybride, nous pouvons vivre pour la prochaine décennie", a déclaré Mohr à Motor1. "Mais je crois aussi que Lamborghini doit faire la transition [vers l'énergie électrique], car ce n'est qu'une question de temps quand les mentalités changeront."

Lamborghini comprend que le temps presse, c'est pourquoi elle prévoit de lancer sa première voiture entièrement électrique en 2028. Présentée en avant-première l'année dernière à Monterey avec le concept Lanzador, la voiture électrique ne sera pas une supercar à part entière, mais plutôt un grand tourisme 2+2 en forme de SUV. Selon M. Mohr, le plus grand défi de l'entreprise consistera à faire en sorte qu'elle se distingue d'une multitude de véhicules électriques aux caractéristiques similaires.

Lamborghini Lanzador Concept

"Il s'agit de la clarté du produit, de la définition, du respect de l'ADN de la marque", a-t-il déclaré à Motor1. "Il est clair qu'une voiture entièrement électrique de Lamborghini doit avoir ce genre de facteur d'excitation. Il ne s'agit pas seulement d'une puissance maximale, d'une accélération maximale. Ce sont des produits de base."

M. Mohr a ajouté que la première Lamborghini électrique devrait avoir la même « rugosité, la même excitation » que les voitures à essence de la marque.

"Vous pouvez être sûrs que lorsque nous lancerons la première Lamborghini électrique, nous serons très prudents dans la gestion des attributs de la marque", déclare M. Mohr. "Nous ne pensons pas apporter une autre voiture électrique standard, d'une puissance d'un mégawatt. Ce n'est pas comme ça. Il faut une différenciation."

Lamborghini Lanzador Concept

La première (et sans doute la seule) voiture qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à des VE passionnants est la Hyundai Ioniq 5 N, en partie grâce à sa boîte de vitesses à palettes simulées. Bien que M. Mohr apprécie l'innovation, il ne pense pas qu'elle se marierait bien avec la marque Lamborghini.

"Je respecte totalement le fait qu'ils abordent ce point", déclare M. Mohr. "Pour moi, c'est la bonne façon de parler de la connexion émotionnelle dans une voiture électrique. Ce n'est pas seulement une question d'accélération, et ils ont été les premiers à l'aborder de cette manière."

"Si vous me demandez si [les engrenages simulés] sont adaptés à la marque Lamborghini, je vous réponds que non", explique M. Mohr. "De notre point de vue, nous devons aller plus loin. Essayer d'imiter un moteur à combustion est probablement la bonne réponse pour l'instant. Mais nous devons convaincre les clients que l'expérience de la conduite électrique est quelque chose de plus que ce que l'on ne peut pas avoir dans le monde de la combustion. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra convaincre les acheteurs émotifs de rester dans l'électrique."

On ne sait pas exactement quel sera ce facteur de différenciation pour Lamborghini. Avec seulement quatre ans avant le lancement de l'EV, nous n'aurons pas à attendre très longtemps pour le découvrir.