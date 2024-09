Après sa présentation en première mondiale le mois dernier, la Lamborghini Temerario est retournée sur le circuit du Nürburgring pour des essais pneumatiques. Cette nouvelle vidéo nous donne l'occasion de voir la remplaçante de la Huracan en action, sans aucun camouflage. Elle nous permet également d'entendre le tout nouveau moteur V8, qui n'a franchement pas l'air très approprié pour une supercar portant un taureau sur son logo.

Mais il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles le moteur de 4,0 litres ne fait pas les bons bruits. Tout d'abord, il existe des règles de bruit sur le circuit qui interdisent aux voitures de dépasser les 130 décibels. C'est pourquoi les prototypes de Corvette sur la Nordschleife ont été filmés avec les sorties d'échappement pointées vers le bas.

Pour un moteur qui tourne à 10 000 tr/min, le V8 de ce prototype n'est tout simplement pas assez bruyant. Peut-être est-ce dû au fait que ce véhicule d'essai a été construit selon les spécifications européennes avec un filtre à particules pour l'essence ? Quoi qu'il en soit, la douce musique du V10 atmosphérique de la Huracan nous manque déjà.

Le V8 est un développement entièrement nouveau que Lamborghini ne partage avec aucune autre marque du groupe Volkswagen. Comme vous le savez, l'Audi R8 est morte. Le moteur à combustion développe à lui seul 789 chevaux avant que les éléments hybrides ne portent la puissance à 920 chevaux. Les chiffres sont impressionnants, mais nous espérons que la bande sonore sera à la hauteur des performances une fois la production en série lancée.

La sonorité un peu sourde peut probablement être corrigée par un échappement de rechange, mais cela ne devrait pas être nécessaire lorsque vous achetez une Lamborghini. Cependant, les constructeurs automobiles doivent se conformer aux réglementations de plus en plus strictes en matière de bruit et d'émissions, ce qui explique pourquoi de nombreux véhicules performants d'aujourd'hui n'ont pas une sonorité aussi excitante que leurs prédécesseurs, en particulier en Europe.

Il est regrettable que Lamborghini n'ait pas pu maintenir le V10 en vie pour une génération supplémentaire. La Revuelto, plus grande, dispose toujours d'un bon vieux V12 sans turbo, mais elle coûte plus de 550 000 euros. Une récente rumeur provenant des forumsLamborghini-Talk indique que la Temerario sera commercialisée à partir de 300 000 €.

La Temerario sera commercialisée l'année prochaine. Il sera intéressant de voir si les "one-percenters" seront séduits par le moteur turbocompressé de taille réduite.