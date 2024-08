Avec la Lamborghini Temerario, l'entreprise basée à Sant'Agata Bolognese inaugure une nouvelle gamme de supercars, du moins pour la marque et sa tradition. L'héritière de l'Huracan abandonne en effet le V10 historique, depuis les débuts de la Gallardo, pour passer au V8.

Ce n'est pas complètement nouveau, en réalité. L'Urus a déjà fait l'objet de cette motorisation tout comme l'entreprise a produit, entre les années 70 et 80, des V8 pour propulser des voitures comme l'Urraco, ou la Jalpa. Mais ici, sur la Temerario, ce qui change c'est la présence de deux turbos et le fait que ce V8 fait partie d'un système hybride rechargeable capable de délivrer plus de 900 ch et 730 Nm de couple.

Un pas en avant vers l’avenir

Mais au-delà de la technique et que cette voiture a été officiellement présentée, on peut se demander quel sera le potentiel commercial de ce modèle ? Et puis : à qui s’adresse-t-il et quels volumes pourra-t-il être produit ?

Lamborghini

Nous avons interrogé directement Stephan Winkelmann à ce sujet et voici ce qu'il nous a répondu :

"La Temerario est avant tout une Lamborghini à tous égards. Nous avons déjà démontré avec la Revuelto que le passage à une motorisation hybride ne change pas la nature de nos voitures. En effet, cela l’élève à de nouvelles normes." "Déjà, cette nouvelle voiture atteint une puissance de 920 ch. C'est une valeur jamais vue auparavant et malgré le passage à la suralimentation, le nouveau V8 atteint des vitesses de rotation de 10 000 tr/min. Bref, c’est un moteur biturbo qui se comporte un peu comme un moteur atmosphérique. Son fonctionnement et sa sonorité honorent notre tradition automobile."

Lamborghini Temerario : le V8.

"L'effet pandémique"

Mais y a plus encore. Selon Winkelmann, la Temerario produira des chiffres encore plus élevés que l'Huracan. Principalement pour deux raisons. Comme il l'explique lui-même :

"La Temerario a d'abord un intérieur plus spacieux et plus accueillant. Elle reste une vraie voiture de sport, mais elle est un peu plus confortable. Cela peut attirer aussi bien les passionnés qui souhaitent l’utiliser fréquemment que ceux qui courent sur piste. Désormais, grâce à une plus grande hauteur sous plafond, même une personne de grande taille pourrait porter un casque sans se cogner la tête."

La deuxième raison est davantage liée au moment "historique", d'après Winkelmann :

"Après la pandémie, les gens ont eu une plus grande propension à acheter des produits de luxe. L’incertitude résultant du confinement a fait croître le marché des voitures de sport comme celui des montres. C'est pourquoi je suis sûr que la Temerario sera une voiture à succès."

Lamborghini Temerario : l'intérieur de la remplaçante de l'Huracan.