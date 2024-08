Juste après ses débuts à la Monterey Car Week, Lamborghini a mis en ligne le configurateur de la Temerario, sa nouvelle supercar. Vous pouvez parier où nous passerons les prochaines heures, et nous imaginons que vous ferez probablement de même.

Naturellement, il existe une multitude d'options de personnalisation. Des couleurs et des choix infinis de pièces de finition, de roues, d'étriers de frein et de divers composants légers. Et on ne parle pas que de l'extérieur. À l'intérieur, vous pouvez obtenir le cuir dans pratiquement n'importe quelle couleur, et il existe également toutes sortes de fixations en fibre de carbone en option.

Pour notre configuration choisie, nous avons opté pour des couleurs Lamborghini classiques : un extérieur orange contrasté par des jantes bronze. Plus précisément, cette teinte est "l'Arancio Apodis", une édition plus récente de la palette Lamborghini qui évoque certains des oranges proposés sur des voitures comme la Miura et les premières Countach. De nombreuses Miura étaient également équipées de jantes bronze ou or, ce qui offrait un joli contraste.

L'intérieur en cuir marron sobre s'inspire d'une Countach aux finitions similaires que nous avons observé récemment. C'est une belle association, peut-être inattendue, avec l'extérieur orange, et cela conserve l'ambiance old-school. Quelles que soient les options choisies, tout semble très attrayant !

