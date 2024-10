Un peu plus d'un an s'est écoulé depuis la présentation de la Hyundai Ioniq 5 N, la version haute performance de la voiture électrique à hayon. Mais en Corée, il est déjà temps de procéder à un léger restylage qui introduit de nouveaux systèmes technologiques parmi les équipements.

Ce léger lifting ne comporte pas de changements stylistiques majeurs, mais plusieurs améliorations logicielles et mécaniques pour offrir une conduite encore plus sportive. Voici les détails.

Encore plus de dynamisme

La première vedette de cette mise à jour de la Hyundai Ioniq 5 N est le nouveau N Drift Optimizer, le système qui aide la voiture de sport à déraper, qui peut désormais être configuré en choisissant jusqu'à 10 niveaux d'assistance différents.

Si vous allez jusqu'au niveau 10 (mode Pro), la voiture électrique devient une véritable voiture de drift à propulsion arrière, minimisant l'intervention du système de contrôle de la stabilité afin que le conducteur puisse "dériver plus librement". En outre, le système peut désormais mieux détecter les conditions propices à la dérive, qui, selon Hyundai, ne se produisent que sur un circuit.

Hyundai Ioniq 5 N

Mais ce n'est pas tout. Parmi les nouveautés, on trouve également une fonction appelée Downshift Memory, elle aussi destinée à une utilisation sur circuit et qui "permet au véhicule de mémoriser le rapport sélectionné et de ne le changer que lorsqu'il atteint le régime moteur autorisé pour la rétrogradation."

En outre, le son artificiel du moteur s'active désormais automatiquement lorsque la fonction de contrôle du lancement est activée, simulant à nouveau le son d'un moteur à essence suralimenté de 2,0 litres, comme celui que l'on trouve dans l'Elantra N, qui n'est pas vendue sur notre marché.

Hyundai Ioniq 5 N

Une meilleure visibilité

Passons maintenant aux améliorations plus utiles au quotidien : la Ioniq 5 N restylée - pour l'instant uniquement pour la Corée du Sud, rappelons-le - est désormais équipée de feux de route automatiques avec fonction anti-éblouissement, du système Walk-Away Lock qui verrouille automatiquement les portes lorsque le conducteur s'éloigne de la voiture et du système Vehicle to Load (V2L), qui permet d'utiliser l'énergie stockée par la batterie pour alimenter des appareils externes.

On ne sait pas encore quand la voiture arrivera sur le marché européen ou dans le reste du monde, ni à quel prix.