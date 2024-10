Lorsque l'argent n'est pas un problème, on peut avoir toutes les voitures imaginables, même si elles n'existent pas encore. Ce "monospace" n'est pas tout à fait du niveau des voitures uniques du sultan de Brunei, mais une Porsche extra-longue est certainement un spectacle à voir. Il ne s'agit pas du SUV électrique à trois rangées qui sera présenté plus tard dans la décennie. Il s'agit plutôt d'un Cayenne Turbo GT allongé commandé par Mark Zuckerberg pour sa femme.

Pricilla Chan voulait un monospace, et comme Porsche n'en vend pas, le cofondateur de Facebook a pris les choses en main. Dans un message publié sur Instagram, Mark Zuckerberg explique qu'il a conçu lui-même ce soi-disant monospace, doté de portes coulissantes électriques. Bien que ce ne soit pas le premier SUV à disposer de cette fonctionnalité, le Toyota Century possède également des portes coulissantes.

Zuckerberg a fait équipe avec West Coast Customs pour réaliser ce projet. Il a également commandé une 911 GT3 Touring assortie, dotée d'une boîte de vitesses manuelle. Sa Cadillac CT5-V Blackwing est également équipée de trois pédales. On ne sait pas encore combien coûtera le Cayenne Turbo GT, mais le modèle normal est déjà proposé à un peu plus de 200 000 dollars.

Aussi fou que puisse paraître un monospace Porsche, il existe bel et bien un monospace Porsche officiel. Nous ne parlons pas de la Porsche B32 des années 1980, qui était en fait une Volkswagen T3 dotée du moteur de la 911 Carrera et d'autres améliorations. En 2018, Porsche a présenté le Vision Renndienst comme un monospace unique, bien qu'il ne s'agisse que d'un modèle réduit. L'EV avait six places, ce qui serait suffisant pour la famille Zuckerberg puisqu'ils ont trois enfants.

Ce Cayenne sur mesure n'a pas la disposition inhabituelle des sièges du Vision Renndienst. Le monospace sauvage de Porsche de 2018 avait un siège conducteur central flanqué de deux sièges passagers à la McLaren F1, au Speedtail ou à la Gordon Murray T.50. La Turbo GT semble avoir deux sièges à l'avant, deux autres au milieu, et probablement au moins deux autres à la troisième rangée.

On ne sait pas si le grand SUV électrique de Porsche prévu pour 2027 aura six ou sept places, mais une configuration à trois rangées est prévue. Nous ne serions pas trop surpris si le luxueux véhicule familial remplaçait le Cayenne Turbo GT allongé de la famille Zuckerberg.