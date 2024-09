Nous avons vu des SUV fous au fil des ans, mais celui-ci l'est plus encore. Ce Porsche Cayenne 2004 a été construit spécifiquement pour les drifts, mais il conserve suffisamment d'espace pour quatre occupants. Il y a même un système stéréo de tueur, assez puissant pour couvrir le tonnerre du moteur et les pneus qui crissent.

C'est Larry Chen qui nous présente ce monstre sur quatre roues. Construit par TSH Auto à Toronto, le V8 de cette Porsche a disparu depuis longtemps, remplacé par un bon vieux petit bloc LS2 de 6,0 litres, signé Chevrolet, surmonté d'un compresseur. Ce moteur transmet 530 chevaux aux roues arrière (le système de traction intégrale a également été supprimé). Le couple y parvient grâce à une transmission d'origine BMW provenant d'une 335i E92. Le différentiel arrière d'origine du Cayenne tient toujours le coup, heureusement.

Rabaissé et confortable

Le SUV a été abaissé de 23 cm, ce qui fait que le sous-châssis Porsche d'origine est à peine à 2,5 cm du sol. Un frein à main personnalisé a été fabriqué pour se connecter aux étriers Wilwood à l'arrière. Les freins avant sont ceux toujours d'origine du Cayenne, et toutes les plaquettes sont placés derrière des roues de 22 pouces. Oui, des 22 pouces sur une voiture de drift.

Mais la meilleure partie de cette voiture se trouve peut-être à l'intérieur. L'habitacle n'a pas tellement changé, entouré d'une belle cage de sécurité qui ne coupe pas la garniture en plastique. À l'avant, vous trouverez des sièges Bentley, tandis que les passagers arrière ont des sièges de course de base. Chaque baquet est doté de harnais à cinq points pour plus de sécurité. Et lorsque le Cayenne n'est pas en train de martyriser ses pneus, il est équipé d'une chaîne stéréo personnalisée avec plus de haut-parleurs qu'un symposium de week-end pour les directeurs des ventes. Mais on ne se lasse surtout pas en le regardant exécuter ses travers...