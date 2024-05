Que faites-vous lorsque vous venez de remporter un championnat de Formula Drift ? On achète une Porsche et on joue avec apparemment. Chelsea DeNofa, championne en titre de FD, vient d'aquérir une 718 Cayman S pour la transformer en voiture de drift, et c'est l'une des choses les plus cool que nous ayons vues le week-end dernier. Une Porsche à moteur central peut sembler une voiture de drift improbable, mais avec quelques modifications et le talent de DeNofa, elle fonctionne extrêmement bien.

La professionnelle a donné tous les détails sur la conception sur sa chaîne YouTube. La Cayman a pu conserver la géométrie de la suspension arrière d'origine et s’est simplement vu installée de nouveaux bras qui permettent un meilleur réglage du centre de roulis et de l'anti-squat. Fini les bagues en caoutchouc d'origine, remplacées les joints de cardan.

Cette 718 Cayman S fait partie de la troisième génération de Cayman après 987 et 981.

La boîte de vitesses a également fait peau neuve. DeNofa a installé un embrayage plus puissant, renforcé les 2e, 3e et 4e vitesses et soudé le différentiel, le tout de manière étonnamment simple. Elle a choisi d'opter pour une Cayman avec un quatre cylindres à plat turbocompressé plutôt qu'un six cylindres à plat à aspiration naturelle en raison de l'énorme potentiel de puissance du moteur boosté. À l'heure actuelle, il produit environ 400 ch par rapport aux 350 d'origine, mais l'objectif est de se rapprocher des 600 ch. Cela devrait nécessiter un nouvel échappement, déjà installé sur la voiture, et un nouveau turbocompresseur.

L’âme de la Porsche subsiste

Cependant, la Cayman ne va pas être transformée en voiture de Formula Drift, donc DeNofa essaie de conserver autant de pièces Porsche que possible. Mis à part un arceau, des sièges spéciaux, des harnais et bien sûr un frein à main hydraulique, l'intérieur reste le même. DeNofa se débarrassera probablement des petits radiateurs situés devant les roues avant pour une unité plus grande qui sera montée en angle dans le coffre avant, à la manière de la nouvelle 911 GT3 RS. Cela permet de garder le radiateur moins exposé aux impacts. DeNofa suppose que la voiture aura également besoin de mises à niveau pour le refroidissement.

Comme chez n'importe quelle voiture moderne, tous les systèmes électroniques communiquent entre eux, et lorsque vous commencez à jouer avec l'un d'eux, les autres se détraquent. DeNofa n'entre pas dans les détails, mais il a fallu beaucoup de travail pour "déverrouiller" la voiture afin qu'elle puisse être utilisée à cette fin. Une fois les travaux terminés, il ne reste plus qu’à profité !