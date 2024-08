Cette Mazda Miata de 1990 a connu des jours meilleurs. Elle a été garée dans une grange il y a six ans, après que son propriétaire a décidé de fonder une famille. Au moins, elle était stockée à l'intérieur et, heureusement, elle n'a jamais été oubliée. L'équipe de WD Detailing a été sollicitée pour lui redonner vie et s'est mise au travail.

Cette Miata est également spéciale. Il s'agit de la première voiture de son propriétaire et elle porte une teinte personnalisée de bleu clair à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle est bleue sous les années de saleté et de copeaux de bois accumulés pendant son séjour dans la grange. Le moteur et le châssis sont également menacés, car la voiture est restée sur un sol humide pendant toutes ces années. Il devrait être bien nettoyé, mais fonctionnera-t-il ?

Il faut d'abord procéder au nettoyage, et bien qu'il ait l'air bien accroché, ce n'est pas si grave. On commence par passer l'aspirateur sur l'extérieur, notamment à l'avant où se trouvent tous les copeaux de bois. Les jantes en acier de la Miata sont ensuite nettoyées, avant un lavage à grande eau tout à fait satisfaisant. À ce stade, la vieille Miata a déjà fière allure, mais c'est alors que survient la première mauvaise surprise. Des sacs en plastique sont retrouvés sous le moteur, au-dessus du cache inférieur. On suppose qu'un opossum y a vécu pendant un certain temps. Heureusement, il ne reste plus que le nid de sacs.

Avec le capot relevé, on peut voir que la couleur d'origine de la voiture était le blanc. La carrosserie est bien nettoyée, même si la rouille de surface et la corrosion sont très répandues. L'intérieur se nettoie exceptionnellement bien compte tenu de la quantité de saleté et de moisissure qu'il contient. Une fois les travaux de détail terminés, la seule chose à voir est la rouille sur les roues. Le reste de la voiture semble tout droit sorti des années 1990.

Malheureusement, le moteur de la Mazda refuse de démarrer. Il tourne et produit des étincelles, mais ne s'enflamme même pas avec le liquide de démarrage. Un test de compression révèle une pression d'environ 90 psi dans tous les cylindres, ce qui est nettement inférieur à ce qu'elle devrait être. Espérons que l'opossum n'a pas fait de ravages pendant son séjour. Au moins, les phares escamotables s'allument sans problème.

Le propriétaire était tout sourire lorsqu'il a vu la Miata rajeunie pour la première fois. Espérons que le problème de moteur sera résolu et que la Miata reprendra bientôt la route.