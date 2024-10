Le marché automobile en Europe s'est légèrement redressé en septembre, mais il va toujours mal. Les immatriculations en Europe occidentale (UE+AELE+UK) ont atteint 1 118 083, soit une baisse de 4,2 % par rapport à septembre 2023 et de 13 % par rapport au niveau d'avant la crise (2019).

Malgré ce signe négatif, on peut parler de « reprise », car l'été avait été encore pire (-16,5 % en août) et le premier semestre 2024 s'est achevé sur une croissance modeste (+4,4 %). Aujourd'hui, les chiffres de janvier à septembre parlent de 9 779 605 immatriculations, avec une croissance de 1% par rapport à la même période en 2023, mais une baisse de 20,5% par rapport à la situation d'avant la crise (janvier-septembre 2019) et avec des perspectives incertaines.

L'ANFIA suppose que l'année 2024 se terminera autour de 12 700 000 immatriculations, avec une baisse pouvant aller jusqu'à 1,5 % en glissement annuel.

Parts de marché par carburant

En septembre, le Royaume-Uni (+1 %) et l'Espagne (+6,3 %) ont été les moteurs de l'Europe occidentale, où les politiques de rabais ont davantage incité à l'achat que dans d'autres pays. Le marché le plus important, l'Allemagne, a reculé de 7 % en septembre, suivi de la France (-11,1 %) et de l'Italie (-10,7 %).

Sur tous les marchés nationaux de la région, les entreprises sont restées les principaux acheteurs, et si les voitures électriques se sont mal vendues (les volumes depuis le début de l'année ont chuté de 5,8 % et la part de marché totale est tombée à 13,1 %, contre 14 % l'année dernière), les immatriculations de voitures hybrides rechargeables en septembre ont également enregistré une baisse remarquable de 22,3 % (-11,7 % en Europe occidentale). Les voitures hybrides, en revanche, ont terminé le mois en hausse (+12,5 % dans l'UE et +12,3 % en Europe occidentale).

Les ventes de voitures à essence ont chuté de 17,9 % au cours du même mois, les quatre principaux marchés enregistrant des baisses à deux chiffres : la France (-31,9 %), l'Italie (-23,3 %), l'Allemagne (-15,2 %) et l'Espagne (-10,7 %). Les voitures à essence représentent désormais 29,8 % du marché, contre 34 % au même mois de l'année dernière. Le marché du diesel a également diminué, de 23,5 %, avec une part de 10,4 % en septembre dernier.

Qui a augmenté et qui a diminué

En septembre 2024, malgré la baisse de la demande de voitures électriques, Tesla a tout de même réussi à immatriculer plus de voitures qu'au même mois de l'année précédente (31 555 unités, +31,2 %). Stellantis, en revanche, s'est mal comportée, enregistrant 27,1 % de voitures en moins et perdant des parts de marché (de 19,2 % en septembre 2023 à 14,9 %). Des baisses significatives à deux chiffres ont également été enregistrées par SAIC Motor, Nissan, Mazda et Jaguar Land Rover.