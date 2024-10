Une hirondelle ne fait pas un été, mais les chiffres de septembre sur les ventes mondiales de voitures électriques ravivent les espoirs d'un marché en crise. Au cours du mois écoulé, les immatriculations de voitures entièrement électriques et hybrides rechargeables ont augmenté de 30,5 %.

Un résultat inscrit noir sur blanc par la société d'études Rho Motion, qui évoque notamment des chiffres records en Chine et une reprise en Europe, la seule note négative étant représentée par les États-Unis, où les achats chez les concessionnaires ralentissent en raison de l'incertitude liée aux élections et aux politiques de transition qui en découlent.

Locomotive Chine

Dans le détail, 1,69 million de voitures "plug-in" ont été vendues dans le monde en septembre, la Chine en tête avec 1,12 million d'immatriculations (+47,9% par rapport au même mois en 2023) et l'Europe suivant, portée par environ 300 000 livraisons (+4,2%), tandis que les États-Unis et le Canada ont enregistré 150 000 nouvelles unités (+4,3%) et que le reste du monde s'est arrêté à 120 000.

Ventes de VE dans le monde (janvier)

Chine : 1,12 million (+47,9%)

Europe : 300 000 (+4,2 %)

Amérique : 150 000 (+4,3 %)

reste du monde : 120 000 (% n.d.)

Total: 1,69 million (30,5 %)

Bornes de recharge pour voitures électriques

En comptant les ventes totales de janvier à septembre, les chiffres mondiaux atteignent 11,5 millions (+22 %), avec la Chine à 7,2 millions (+35 %), l'Europe à 2,2 millions (-4 %), l'Amérique à 1,3 million (+10 %) et le reste du monde à 900 000 (+25 %).

Ventes de VE dans le monde (janvier-septembre)

Chine : 7,2 millions (+35%)

Europe : 2,2 millions (-4%)

Amérique : 1,3 million (+10%)

Reste du monde : 900 000 (+25%)

Total: 11,5 millions (+22%)

Europe : un avenir en déclin ?

Les pourcentages font apparaître un marché à deux vitesses. D'une part, il y a le pays du Dragon qui, selon l'analyste Charles Lester, voit le taux de pénétration des BEV et PHEV augmenter plus rapidement que prévu et où les ventes "pourraient atteindre des niveaux records chaque mois jusqu'à la fin de l'année".

D'autre part, il y a le Vieux Continent et les prévisions d'immatriculations pour 2025 et 2030, en baisse de 24 % et 19 % par rapport aux estimations précédentes, à 3,78 et 9,78 millions.