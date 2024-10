"The Lions are coming". C'est avec ce slogan que Peugeot débarque dans la capitale pour le Mondial de l'Automobile 2024. Le constructeur français profite de l'occasion pour présenter sa gamme de véhicules 100% électriques, dont un concept qui anticipe les futurs modèles à zéro émission de la marque au lion.

"Aujourd’hui, PEUGEOT est une marque électrique, nous sommes prêts. Notre Stratégie du Tout Electrique marque une volonté fondamentale de PEUGEOT de contribuer à préserver notre planète pour les générations à venir. Nous ne le faisons pas uniquement parce que la réglementation l’impose. C’est un engagement profond, à la fois éthique et sociétal, auquel je tiens personnellement. Le Mondial de Paris est une formidable opportunité pour nous de démontrer cet engagement." - Linda JACKSON, CEO de PEUGEOT

Découvrons ensemble les six modèles de Peugeot présents au Mondial de l'Automobile.

E-408

La E-408 est la toute dernière nouveauté de la marque au lion. Présentée pour la première fois au Mondial de l'Automobile, la berline fastback... ou appelez là comme vous le voulez, sera produite en Alsace, et plus précisément dans la ville de Mulhouse.

Pour ses débuts, la Peugeot E-408 reçoit un moteur électrique synchrone à aimants permanents qui développe 157 kW (210 ch) et un couple généreux de 345 Nm. En ce qui concerne la batterie, celle-ci est de 58 kWh nets, de chimie NMC (Nickel, Manganèse, Cobalt), permettant une autonomie de 450 km.

Peugeot

Pour la recharge en courant alternatif, la E-408 est équipée de série d'un chargeur triphasé de 11kW. En courant continu, la nouvelle berline de Peugeot accepte jusqu'à 100 kW, lui permettent de se recharger de 20% à 80% en un peu plus de 30 minutes et 100 km d'autonomie en une dizaine de minutes.

E-208

Que serait une gamme Peugeot sans son best-seller. Au Mondial de l'Automobile, la E-208 se présente comme la voiture électrique la plus vendue en France au premier semestre 2024, mais également en tant que leader de son segment en Europe.

Le moteur électrique présent dans la E-208 propose une puissance de 115 kW (156 ch), avec une batterie de 51 kWh, permettant une autonomie de 410 km.

Sur la E-208, deux types de chargeurs embarqués sont proposés : un chargeur monophasé de 7,4 kW en série et un chargeur triphasé de 11 kW en option. Le temps de recharge est estimé à moins de 30 min sur une borne publique pour passer de 20% à 80%, contre 4h40 depuis une Wallbox.

E-2008

Alors que la E-208 se présente comme la voiture électrique la plus vendue en France en 2024. Son Grand Frère E-2008, disponible dans des motorisations thermique et électrique, est le SUV le plus vendu en France depuis le début de l'année.

Récemment renouvelé, le E-2008 propose une nouvelle motorisation électrique de 115 kW (156 ch), associée à une batterie de 54 kWh, pour un total de 406 km d'autonomie.

Peugeot

Le E-2008 embarque avec lui les mêmes instruments de recharge que la E-208 avec un chargeur monophasé de 7,4 kW en série et un chargeur triphasé de 11 kW en option (30 minutes pour passer de 20% à 80% sur une borne publique).

E-308

Après la berline, la citadine et le SUV, passons désormais à la compacte et break E-308. La version SW permet à Peugeot d'être le premier constructeur européen à proposer un break 100% électrique.

Comme pour ses consœurs, la E-308 embarque un moteur électrique développant 115 kW (156 ch) et 260 Nm de couple, ainsi qu'une batterie de 54 kWh, permettant une autonomie de 416 km.

À son bord, seulement un chargeur triphasé de 11 kW est disponible de série. Sur une borne publique de 100 kW, la charge de 20% à 80% se fait en moins de 25 minutes. À noter que la E-308 accepte tous les modes de charge.

E-3008

Le Peugeot E-3008 est disponible en version électrique mais également en version hybride. Seulement, c'est la première des deux qui est mise à l'honneur au Mondial de l'Automobile de Paris. En effet, le constructeur français présente la version "Long Range" de son SUV, pour un total de 700 km d'autonomie.

Le E-3008 propose trois motorisations électrique : la première est la 210, offrant 157 kW (210 ch) de puissance, pour un total de 529 km d'autonomie. La seconde est la 230 Long Range avec 170 kW (230 ch) de puissance est une autonomie de 700 km.

Alors que les deux premières motorisations sont disponibles en version deux roues motrices, la troisième motorisation 320 Dual Motor AWD, dont les commandes débuteront bientôt, proposera quatre roues motrices, pour une puissance de 240 kW (320 ch).

En courant alternatif, on retrouve le chargeur triphasé de 11 kW, tandis qu'en courant continu, le E-3008 peut accepter jusqu'à 160 kW, ce qui permet de passer de 20% à 80% en 27 minutes pour la version Long Range.

E-5008

Pour terminer, parlons du plus grand SUV de la marque au lion et de ses sept places. Le plus généreux de toute la gamme est également exposé au Mondial de l'Automobile et tout comme son petit frère, il présente sa nouvelle version Long Range.

Destiné aux familles nombreuses et au long trajet avec un coffre spacieux, le E-5008 propose également trois motorisations électrique. Il s'agit des mêmes motorisations que le E-3008 mais avec un petit peu moins d'autonomie. La version 210 propose 502 km d'autonomie (27 km de moins que le E-3008) et la version 230 Long Range dispose de 668 km d'autonomie (32 km de moins).

La version électrique 320 Dual Motor AWD sera également disponible prochainement. Le chargeur triphasé de 11 kW est toujours disponible de série pour une recharge en courant alternatif.

Inception Concept

En plus de sa gamme 100% électrique, Peugeot présente également le Inception Concept, qui anticipe les futurs véhicules zéro émission du constructeur français.

Le concept prévoit notamment les futurs intérieurs des modèles Peugeot avec un nouvel I-Cockpit, présentant le volant Hypersquare, un mélange entre un volant de Formule 1 et une manette de jeu vidéo.

Le concept de Peugeot est doté de la technologie 800V, avec une batterie de 100 kWh qui permet de parcourir 800 km en une seule charge.

