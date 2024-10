L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée. Dans le secteur automobile, l'une des utilisations les plus récentes concerne les systèmes de freinage. Brembo a utilisé Azure OpenAI de Microsoft pour développer ALCHEMIX, une solution capable de générer des formules de plaquettes de frein innovantes.

Le projet a été présenté lors de l'étape italienne du Microsoft AI Tour, qui se tient aujourd'hui à Rome, par Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui a évoqué ce projet et les expériences d'autres organisations italiennes qui intègrent avec succès le cloud et l'IA générative.

Pourquoi utiliser l'IA ?

Brembo a intégré l'IA dans la R&D au Brembo Inspiration Lab situé en Californie (États-Unis), dans la Silicon Valley. Le premier résultat obtenu a été une réduction significative du temps nécessaire au développement de nouvelles formules, qui est passé de plusieurs jours à quelques minutes seulement.

ALCHEMIX a également permis d'explorer des voies de recherche et de développement non conventionnelles, en identifiant immédiatement les erreurs et en améliorant les formules des matériaux de freinage.

L'AI Tour en Italie

La partie italienne de l'AI Tour fait suite à l'investissement majeur que Microsoft vient d'annoncer en Italie - d'un montant de 4,3 milliards d'euros sur les deux prochaines années - pour étendre son infrastructure de cloud hyperscale et de centres de données d'intelligence artificielle dans le but d'aider le pays à maximiser les opportunités de l'IA, ainsi qu'un plan de formation aux compétences numériques pour plus d'un million d'Italiens d'ici à la fin de 2025.

Grâce à cet investissement, la région cloud italienne deviendra l'une des plus grandes régions de centres de données de Microsoft en Europe et jouera un rôle crucial en tant que hub non seulement pour l'Italie, mais aussi pour la Méditerranée et l'Afrique du Nord.