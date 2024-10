Si vous cherchiez un nouveau signe du retard pris par les constructeurs automobiles américains en matière de voitures électriques, en voici un de taille. Le PDG de Ford, Jim Farley, a admis qu'il conduisait une Xiaomi SU7 fabriquée en Chine depuis des mois, et qu'il ne voulait pas s'arrêter.

"J'ai fait deux voyages en Chine ces deux dernières années qui ont été de véritables révélations", a déclaré M. Farley lors d'une interview publiée sur YouTube lundi, dans le cadre du Everything Electric Show. "Le dernier concernait le produit Xiaomi. En Occident, nos sociétés de téléphonie mobile n'ont pas de [divisions] automobiles. Mais en Chine, Huawei et Xiaomi, les deux plus grandes entreprises de téléphonie mobile, sont présentes dans chaque véhicule fabriqué."

Xiaomi, l'un des plus grands fabricants chinois de smartphones et d'e-scooters, a dévoilé sa première voiture de tourisme, la SU7, à la fin de l'année 2023. Elle a fait l'objet d'une très forte demande, la totalité de la production de 2024 ayant été vendue en 24 heures. Actuellement, la voiture a une liste d'attente de six mois.

"Xiaomi est un géant de l'industrie et une marque grand public bien plus puissante que la plupart des constructeurs automobiles", a ajouté M. Farley. "Je n'aime pas trop parler de la concurrence, mais je conduis une Xiaomi. Nous en avons transporté une de Shanghai à Chicago et je la conduis depuis six mois maintenant, et je ne veux pas m'en séparer."

Ni Ford ni Xiaomi n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Motor1.

Les remarques de Farley interviennent à un moment où les constructeurs automobiles occidentaux sont très en retard sur le développement technique des VE. Nos collègues américains d'InsideEVs se sont rendus à Shanghai en début d'année et ont découvert que les marques chinoises avaient des années d'avance sur les constructeurs américains et européens en ce qui concerne le prix, la technologie des batteries, l'intégration des logiciels, la recharge et l'autonomie.

Les Américains ne peuvent évidemment pas profiter de ces avancées en raison des droits de douane massifs prélevés sur les importations d'automobiles chinoises. La crainte est que, sans ces droits de douane, les constructeurs automobiles chinois éviscèrent les constructeurs occidentaux du jour au lendemain avec des produits de qualité supérieure proposés à des prix inférieurs, ce qui aurait pour effet d'anéantir l'ensemble du secteur.

En septembre dernier, M. Farley a qualifié les constructeurs chinois de "menace existentielle". Son amour pour la SU7 suggère que cette théorie est exacte. Si ce n'est pas un signal que les constructeurs automobiles occidentaux doivent rapidement rattraper, nous ne savons pas ce que c'est.