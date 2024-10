Ce n'est un secret pour personne que la Chine est un grand marché pour les voitures électriques. Plus de la moitié des BEV (Battery Electric Vehicles) vendus dans le monde le sont dans ce pays. Il est donc évident que c'est dans ce pays que l'offre est la plus importante.

D'après mes recherches, quelque 468 modèles tout électriques (à l'exclusion des fourgonnettes et des véhicules utilitaires légers et y compris les rebadges) seront disponibles d'ici octobre 2024, dont 267 seront chinois (57 % du total). BYD est donc en passe de devenir un concurrent encore plus sérieux pour les constructeurs automobiles occidentaux.

De plus en plus grand

BYD a commencé à produire des voitures il y a seulement 22 ans, avec des voitures copiées sur le marché occidental et des normes de qualité peu élevées. Puis, entre 2018 et 2019, alors que les autres constructeurs automobiles étaient confrontés à des problèmes de pandémie et de semi-conducteurs, BYD a accéléré ses projets et est devenu le leader sur son marché national. En 2023, elle a dépassé les ventes de Volkswagen et est devenue la marque préférée des Chinois.

Ce leadership est le résultat d'une grande offensive de produits qui comprend de nouveaux modèles dans presque tous les segments grand public. La stratégie a consisté à cibler à la fois le marché des voitures électriques pures et celui des voitures hybrides rechargeables en proposant des logiciels, des systèmes d'infodivertissement et des batteries à la pointe de la technologie.

Ventes mondiales du groupe BYD en unités

La compétitivité accrue de ses voitures a eu un impact sur les ventes, qui sont passées de 427 300 unités en 2020 à 2,89 millions l'année dernière (sans compter les volumes des autres marques de BYD telles que Denza et Yangwang). À titre de comparaison, les volumes mondiaux de Tesla sont passés de 500 000 à 1,81 million d'unités au cours de la même période.

Cette année, jusqu'en septembre, BYD et toutes ses marques ont vendu 2,75 millions d'unités, soit une hausse de 32 %, dont 1,17 million de voitures électriques pures, soit une hausse de 12 %. Tesla a vendu 1,29 million de voitures électriques, soit une baisse de 2 %. L'écart se réduit.

Ventes mondiales de véhicules électriques (nombre de Tesla vendues pour 1 véhicule électrique BYD)

Comment ont-ils fait ?

Deux raisons principales expliquent le succès de BYD. La première est la compétitivité des prix, qui résulte non seulement d'un soutien important du gouvernement chinois, mais aussi de la production nationale. L'intégration verticale de BYD lui permet de réduire les coûts et les délais et de sécuriser l'élément clé de tout véhicule électrifié, à savoir les batteries.

La deuxième raison est sa stratégie. Présente à la fois sur les segments BEV et PHEV (Plug-in Hybrid Vehicle), BYD est devenue l'offre la plus complète pour ceux qui souhaitent passer des voitures à moteur à combustion à des voitures électrifiées. Sa gamme globale est si diversifiée qu'elle est maintenant aussi importante que celle de Renault, Ford ou BMW, et plus importante que celle de Mazda, Mitsubishi, Skoda ou d'autres.

Le prochain objectif

L'année dernière, 95 % des ventes totales du groupe BYD provenaient de Chine. À mesure que ses voitures répondent aux normes mondiales, il ouvre agressivement la voie sur d'autres marchés. Jusqu'à présent, les progrès les plus importants ont été réalisés en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, mais BYD sait que pour devenir un véritable acteur mondial, la marque doit étendre sa présence en Europe, car celle-ci est pratiquement interdite d'accès aux États-Unis.

Au vu des prix et des produits qu'elle propose actuellement, elle peut devenir une véritable menace pour les constructeurs occidentaux et Tesla. Nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir.

Part de marché de BYD dans les ventes de BEV

Janvier-août 2024

Où Pays Part de marché Position de BYD dans le classement des voitures les plus vendues Europe Autriche 9% Troisième Danemark 3% Neuvième Espagne 5% Sixième Grèce 6% Troisième Hongrie 14% Deuxième Irlande 9% Cinquième Portugal 6% Sixième Finlande 3% Dixième Asie-Pacifique Israël 26% Première Malaisie 59% Première Singapour 46% Première Thaïlande 41% Première Australie 20% Deuxième Inde 3% Quatrième Nouvelle-Zélande 13% Deuxième Philippines 46% Première Indonésie 28% Deuxième Amérique latine Brésil 73% Première Colombie 34% Première Chili 21% Deuxième

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.