Après avoir testé le Skoda Kodiaq 2024 en avril dernier, nous avons repris le volant du nouveau SUV tchèque, cette fois-ci en Espagne (dans la région de Saragosse), pour en savoir plus sur son intéressante version d'entrée de gamme.

Je l'évalue ainsi parce qu'elle dispose d'un moteur à essence fiable de 150 ch qui ne consomme pas trop de carburant, parce qu'elle dispose d'un bon équipement de série dans la finition Selection, parce qu'elle porte le label Eco et parce l'entrée de gamme coûte 44 110 euros.

Certes, le précédent Kodiaq était disponible pour beaucoup moins cher, mais en l'état actuel des choses, il nous semble que c'est un prix à arrêter et que vous aurez du mal à en trouver un autre qui soit d'un aussi bon rapport qualité-prix sur un modèle familial de cette taille.

Le Skoda Kodiaq 2024 en cinq points clés

Design

La voiture est déjà bien connue, il n'y a donc pas grand-chose à ajouter. Elle mesure 4,76 mètres de long et, par rapport à son prédécesseur, son design est légèrement plus net, plus anguleux et plus robuste.

L'objectif était également de créer une impression générale plus émotive, ce que confirment la calandre plus large, la bande lumineuse horizontale qui traverse l'avant et les phares à double optique.

Le coefficient aérodynamique CX est beaucoup plus bas (0,28) et des technologies améliorées telles que les phares Matrix LED à double éclairage sont ajoutées à l'ensemble. La finition Selection est livrée de série avec des jantes en alliage de 18 pouces, le Pack Chrome et des vitres assombries - qui aurait cru qu'il s'agissait du Kodiaq le moins cher !

Skoda Kodiaq 2024, arrière

Intérieur

Disponible en cinq ou sept places, l'habitacle du Kodiaq est d'une très grande qualité. Est-il même meilleur que celui du Volkswagen Tayron ? Quand nous serons assis dans la voiture allemande, nous l'analyserons, mais vous savez qu'entre les cabines de l'Enyaq et de l'ID.4, nous prendrons celle du représentant tchèque.

Au-delà, on apprécie l'adoption d'un double écran (instrumentation Virtual Cockpit de 10 pouces de série et écran central de 10 ou 13 pouces), mais surtout l'intégration des Smart Dials, ces cadrans centraux qui facilitent l'utilisation de la climatisation ou le choix du programme de conduite, entre autres tâches.

Le sélecteur de vitesse est situé sur la colonne de direction, ce qui a permis de créer de nombreux espaces de rangement entre les sièges avant. La double boîte à gants traditionnelle du modèle tchèque est également présente.

Skoda Kodiaq 2024 intérieur Skoda Kodiaq 2024, Smart Dials Skoda Kodiaq 2024, solution Simply Clever

L'espace arrière reste superbe, tout comme les solutions Simply Clever : parapluie dans la porte du conducteur, protecteur de porte, chargeur sans fil pour deux smartphones, nettoyeur d'écran, pochettes pour téléphones portables sur les sièges avant, etc.

Le coffre varie entre 340 litres avec les sept sièges occupés, 910 litres avec cinq sièges occupés (845 litres avec les sièges arrière en position reculée) et 2 105 litres avec tous les sièges rabattus, à l'exception des sièges avant, évidemment. Mais ces chiffres ne semblent pas être pris en compte jusqu'au couvercle du coffre... Quoi qu'il en soit, la place ne manque pas.

La finition Selection est livrée avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la climatisation trois zones, la caméra arrière et l'éclairage avant et arrière, les capteurs de pluie et de stationnement.

Skoda Kodiaq 2024, sièges de la deuxième rangée Skoda Kodiaq 2024, compartiment à bagages à cinq places

Mécanique

Le moteur 1,5 TSI mHEV de 150 ch, légèrement hybridé et associé à la boîte automatique DSG à sept rapports et double embrayage, est une « vieille connaissance ». Il ne fait aucun doute que ce duo fait bien avancer l'ensemble, comme en témoigne l'accélération de 0 à 60 en moins de 10 secondes (9,7).

Bien sûr, il s'agit toujours d'un bloc très raffiné et silencieux, et si vous vous inquiétez de la consommation de carburant, étant donné qu'il s'agit déjà d'une grosse voiture et qu'elle pèse près de 1600 kg à vide, vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure, car nous avons enregistré entre 7 et 7,5 litres aux 100 km dans le cadre d'une utilisation interurbaine assez négligente.

Skoda Kodiaq 2024

En route

Sur le plan dynamique, le Kodiaq 2024 m'a laissé un goût un peu amer, car je m'attendais à ce qu'il soit plus confortable et moins efficace, mais la vérité est qu'il prend tous les virages avec brio, où l'on n'a pas l'impression d'une voiture lourde ou encombrante grâce à la sensation agréable qu'il offre.

De plus, nous avons pu la tester sur un beau tronçon de la Baja Aragón, dans la ville de Zuera, et nous avons été totalement convaincus par le bon fonctionnement de la suspension, qui absorbe parfaitement les irrégularités et maintient la voiture en équilibre malgré les difficultés du terrain.

Personnellement, je choisirais le Pack Performance à 900 euros, qui comprend la direction à rapport variable et la suspension adaptative DCC avec amortisseurs à deux soupapes, l'une pour la détente et l'autre pour la compression.

Skoda Kodiaq 2024, une bonne dynamique, même sur piste

Équipement et prix

Dans ces conditions, payer moins de 45 000 euros pour une telle voiture nous semble tout à fait intéressant. Bien sûr, Skoda a pour objectif de faire de sa voiture un succès et l'approche marketing nous semble être la bonne en France.

Mais vous avez aussi le Kodiaq diesel TDI 150 ch DSG à partir de 48 610 euros, le TDI 193 DSG à partir de 52 610 euros et le TSI iV hybride rechargeable, avec 204 ch combinés et label 0, à partir de 50 790 euros.

Au-delà des nouveaux SUV chinois, je vous invite à trouver un SUV d'une marque traditionnelle à ces prix.