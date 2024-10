Les véhicules modernes sont équipés de caméras, de microphones et d'autres capteurs de haute technologie qui les rendent plus intelligents que jamais. Ils peuvent détecter et prévenir les collisions imminentes, déterminer si vous êtes trop fatigué pour conduire, surveiller vos angles morts et pourraient un jour vous éviter de devenir le pion involontaire d'un trafic de drogue.

Un nouveau brevet de Ford, déposé en mars 2023 et publié le 19 septembre, décrit un « système de détection des cargaisons inconnues et de collecte de preuves » conçu pour empêcher les propriétaires de véhicules de devenir des « mules aveugles » pour les trafiquants de drogue. Les mules aveugles sont des personnes qui passent la frontière avec de la drogue dont elles ignoraient l'existence. Il s'agit d'un stratagème courant pour les trafiquants qui cherchent à faire entrer de la contrebande aux États-Unis sans risquer de perdre leur liberté.

Ford Drug-Detection Patent

Le système de Ford vise à empêcher ce genre de manigances de diverses manières grâce aux différents capteurs et caméras du véhicule, notamment en vérifiant le poids du véhicule, en écoutant les activités suspectes à proximité et en recherchant les fréquences radio GPS inconnues qui voyagent avec la voiture, car les trafiquants surveillent souvent l'emplacement de leur victime pour récupérer la marchandise de contrebande de l'autre côté de la frontière.

Si le système détecte une activité inhabituelle, par exemple quelqu'un qui se tient trop près du véhicule pendant trop longtemps, il peut activer les caméras, enregistrer les environs et stocker les images comme preuves. Tout poids supplémentaire ajouté au véhicule, comme plusieurs centaines de kilos de drogue, modifierait également sa conduite, ce que le système de Ford surveillerait. Mais comme pour le brevet sur les publicités embarquées, il ne s'agit pour l'instant que d'un brevet, et les entreprises aiment protéger la propriété intellectuelle même si elle n'est jamais utilisée.

Il semble étrange de lutter contre cela, mais des personnes ont été arrêtées, poursuivies et déclarées innocentes parce qu'elles étaient des « mules aveugles », selon un rapport de 2023 inewsource, et ont dû faire face à des années de maux de tête juridiques. Certains avaient découvert la drogue avant même de traverser, tandis que d'autres avaient réussi à traverser la frontière et avaient trouvé la drogue avant que les trafiquants ne puissent la récupérer.

La montée en puissance du fentanyl a posé de nouveaux défis, car la drogue peut être expédiée en quantités beaucoup plus faibles, ce qui permet aux trafiquants de la faire passer plus facilement.