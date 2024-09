La Ford Mustang I marque le premier chapitre du modèle légendaire de la société américaine. Construite en 1962 en tant que voiture concept innovante, avec son moteur central et sa carrosserie en aluminium, la Mustang I anticipait certains éléments clés qui allaient influencer les futurs modèles Ford.

Bien que son design soit très différent du modèle de production final, ce prototype a introduit le nom Mustang pour la première fois dans l'histoire.

La naissance d'une légende

La Ford Mustang I est un concept à deux places doté d'un moteur central et d'une carrosserie en aluminium. Équipée d'un moteur quatre cylindres, comme indiqué précédemment, elle marque une étape importante dans l'histoire de la marque Ford, bien qu'elle diffère à bien des égards du modèle de production final.

Ford Ford Mustang Roadster Concept (1962)

Le nom "Mustang" a été suggéré par le designer John Najjar, et s'inspire de l'avion de chasse P-51 Mustang. La Mustang I a été développée sous la direction du groupe Fairlane, dirigé par Lee Iacocca, dans le but de créer une voiture de sport capable de rivaliser avec des modèles tels que la Chevrolet Corvette.

Conçue pour concourir dans la classe G de la FIA, la Mustang I se distingue par sa conception innovante. Eugène Bordinat et Philip T. Clark sont les principaux responsables du design, tandis que l'ingénieur en voitures de course Roy Lunn développe le châssis avec une suspension indépendante et des freins à disque à l'avant.

La voiture utilise un moteur Ford Cardinal V4 de 1 500 cm3, placé derrière le cockpit en combinaison avec la boîte de vitesses, pour une disposition compacte et efficace.

Premiers pas et évolution

La Mustang I a fait ses débuts officiels le 7 octobre 1962, lors du Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen, dans l'État de New York. Ici, le pilote d'essai Dan Gurney, également pilote de Formule 1, effectue une démonstration du prototype, atteignant une vitesse de 190 km/h.

Ford Ford Mustang Roadster Concept (1962)

Cet événement a suscité un grand intérêt de la part des médias et du public, alimentant les rumeurs d'une éventuelle production d'une voiture de sport Ford capable de défier la Corvette. Malgré l'intérêt suscité, la complexité technique du véhicule le rendait impropre à la production en série.

Au cours des deux années suivantes, la Mustang I a été présentée à de nombreux salons automobiles, continuant à attirer l'attention des passionnés, mais sans se rapprocher de la production. En 1963, Ford présente la Mustang II, un prototype plus traditionnel basé sur la plateforme de la Ford Falcon, représentant une version plus proche du modèle de production.

Bien que la Mustang I n'ait pas été produite, son influence est évidente dans la gamme Mustang, qui est devenue une icône de l'automobile. Actuellement, le seul exemplaire fonctionnel de la Mustang I est conservé au Henry Ford Museum, à Dearborn, dans le Michigan.