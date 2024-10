Les concepts Neue Klasse de BMW ont donné un aperçu du futur langage stylistique de la marque. La berline Neue Klasse a été présentée en 2023, et le crossover Neue Klasse X a été dévoilé plus tôt cette année. Mais alors que beaucoup d'entre nous pensaient que ces deux concepts préfiguraient la prochaine ère des véhicules électriques de BMW, le responsable du design, Adrian van Hooydonk, affirme que ce ne sera pas le cas.

Dans une interview accordée à Top Gear lors du salon de l'automobile de Paris de cette année, M. van Hooydonk a déclaré que toutes les BMW à venir utiliseront des éléments des concepts de la Neue Klasse, y compris les voitures à combustion. Certaines voitures seront disponibles à la fois en version essence et électrique, avec des éléments de design (et des proportions) légèrement différents pour les différencier.

"L'impulsion donnée par les VE, ces technologies et ce langage stylistique s'appliqueront à l'ensemble du portefeuille de produits, y compris aux véhicules à combustion", a déclaré M. van Hooydonk. "Pour le client, ce ne sera pas difficile : ils auront tous de nouvelles BMW modernes et ils pourront choisir le groupe motopropulseur."

C'est une bonne nouvelle si vous êtes un fan du langage de conception Neue Klasse de BMW. Plus prometteur encore, M. van Hooydonk pense que les modèles de production seront "encore plus beaux" que les concepts.

"Vous savez à quel point les i3 et i8 étaient proches de leurs voitures conceptuelles ? C'est ce qui va se passer ici. En fait, je préfère les voitures de série parce qu'elles sont un peu plus compactes", a-t-il déclaré.

BMW proposera au moins cinq modèles de la Neue Klasse sur les routes d'ici à 2029. Cela comprend une nouvelle série 3 et une M3, un ou deux SUV, et même un coupé sportif surélevé que la société a testé il y a quelques mois. Les premiers modèles Neue Klasse pourraient faire leur apparition dès l'année prochaine, la majorité d'entre eux arrivant en 2026 et au-delà.