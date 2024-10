Du milieu des années 2000 aux années 2010, il était difficile de trouver un constructeur qui fabriquait des voitures aussi cools qu'Aston Martin. Belles à voir, merveilleuses à écouter et agréables à conduire, rien n'était mis de côté mais l'entreprise a sombré dans un malaise. La gamme est devenue obsolète et lorsque Aston a finalement sorti de nouveaux modèles, comme la DB11 et la Vantage de deuxième génération, aucune n'a été à la hauteur de ses prédécesseurs. Mais Aston Martin semble enfin redresser la barre, et la nouvelle Vantage en est la preuve.

La génération précédente a surtout plu à cause du badge ailé sur le capot. Cette nouvelle voiture en est toujours dotée mais elle semble bien meilleure sur tous les autres points. En dessous, c'est en grande partie la même voiture, avec un V8 Mercedes-AMG biturbo de 4,0 litres, mais elle a subi une refonte complète de pratiquement tous les composants, pour le meilleur.

La voiture Aston Martin Vantage 2025 Moteur V8 biturbo de 4,0 litres Transmission Automatique à huit vitesses Puissance 656 chevaux / 800 Nm de couple 0-100 km/h 3.5 secondes Prix de base / voiture testée 200 000 € / 267 000 €

Plus dans la même cour

D'habitude, la Vantage rivalise avec les 911 d'entrée de gamme, mais cette fois, Aston a clairement fait le pari de la 911 Turbo. Le prix de base de 200 000 € est à peine inférieur à celui de la Turbo ordinaire, tandis que ses 656 chevaux battent les 640 de la 911 Turbo S (et font totalement de l'ombre aux 503 de l'ancienne Vantage). Pourtant, la Vantage est très différente d'une 911 Turbo.

L'Allemande est plus réservée dans son comportement et son apparence, ce qui ne l'empêche pas d'être l'une des voitures les plus rapides au monde, surtout par mauvais temps, alors que cette nouvelle Vantage est plutôt bagarreuse. C'est un poids lourd avec moteur avant et propulsion arrière, mais une puissance plus que suffisante. Et pourtant, on y retrouve aussi de la finesse.

Andrew Link | Motor1

Le châssis est très équilibré et la direction est vraiment agréable. Aston a également réussi à améliorer la sensation de la pédale de frein grâce à des disques en carbone-céramique. La dernière génération de voitures n'avait aucune sensation de pédale, mais la nouvelle Vantage donne au conducteur la confiance nécessaire pour s'appuyer sèchement sur les freins si besoin.

L'amortissement est globalement bon, même si la voiture est très ferme. Sur certaines grosses bosses, vous pourriez vous lever de votre siège. Pourtant, la dernière 911 Turbo que nous avons conduite avait une suspension sport en option, et elle était également assez ferme. Ici, vous voudrez certainement laisser les amortisseurs adaptatifs dans leur réglage le plus souple, "Sport", à moins que vous ne soyez sur une route très lisse, où vous pouvez passer à "Sport+" ou même "Track" (Piste en français).

"Rapide, je suis rapide"

Mais ce qui marque chez cette voiture, c'est aussi sa vitesse. Elle est vraiment rapide. Évidemment, on s'attend à ce qu'une voiture de 656 ch le soit bien assez, mais la Vantage semble un poil meilleure que ce que les chiffres suggèrent.

Aston Martin a pu développer sa propre version pour le V8 AMG, et elle est merveilleuse, avec une puissance énorme sur toute la plage de régime. Le son est vraiment sympa et contraste avec le ton grondant de ce moteur dans les propres voitures AMG. Et même si la boîte automatique à huit rapports n'a pas tout à fait la vivacité d'une boîte à double embrayage, il est difficile de lui reprocher quelque chose.

Douce à basse vitesse, rapide et réactive lorsque vous poussez. Néanmoins, une transmission manuelle serait la bienvenue, et nous savons que c'est quelque chose dont Aston Martin est capable.

Andrew Link | Motor1

Une beauté envoûtante

L'expérience de conduite est également à la hauteur de l'intérieur, qui est digne de ce nom. Aston Martin a développé son propre système d'infodivertissement et une console centrale qui s'oppose à la tendance de l'industrie vers les écrans en adoptant des boutons physiques. Tout fonctionne bien et, pour la plupart, la sensation est agréable. Les commandes haptiques du volant et les interrupteurs d'éclairage proviennent de Mercedes-Benz. Ils semblent bon marché, mais ils ne sont pas rédhibitoires. L'habitacle de cette Aston n'est peut-être pas aussi agréable qu'une Bentley, mais il est beaucoup plus spécial que celui d'une 911 et, plus important encore, l'intérieur n'est plus une raison de ne pas acheter la voiture.

Car il faut aussi parler de son apparence. Bien qu'elle partage des points communs avec l'ancienne Vantage, toute la maladresse de cette voiture a disparu et à sa place se trouve l'une des plus belles voitures en vente aujourd'hui. On ne peut s'arrêter de la regarder et fait tourner les têtes partout où elle passe. C'est une belle voiture, mais pas ostentatoire, et c'est exactement ce qu'une Aston Martin devrait être.

Andrew Link | Motor1

Bien que le prix de base de la nouvelle Vantage soit inférieur à celui de la 911 Turbo actuelle, le prix des options de cette voiture est fou. Les freins en carbone-céramique coûtent 12 800 €, le système audio Bowers and Wilkins 9150 € et toutes les garnitures extérieures en fibre de carbone totalisent près de 16 500 €. Allez-y donc doucement avec la liste des options.

Malgré tout, c'est une voiture qui vous plaît de plus en plus. On ira pas jusqu'à dire qu'elle tue la 911 Turbo, car sa "personnalité" est tellement différente. Pourtant, c'est précisément cela qui la rend attrayante : une 911 Turbo n'est tout simplement pas aussi amusante. Si nous devions décerner des prix aux voitures les plus améliorées, la nouvelle Vantage serait sans aucun doute la gagnante. Elle annule la déception de la dernière voiture et contribue à redonner à Aston Martin un véritable statut de "désirabilité".

