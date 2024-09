Si vous êtes un amateur de SUV, le nom de Mitsubishi Montero, ainsi que celui, plus sportif, de Montero Sport, vous sont probablement familiers. Deux modèles qui, malheureusement, ne sont pas proposés sur les marchés européens, mais qui ont permis à Mitsubishi de « lutter » contre Toyota et son Land Cruiser.

Connu dans le reste du monde sous le nom de Pajero, il existe d'autres marchés où le Montero Sport est encore vendu aujourd'hui, à un prix que l'on pourrait qualifier d'intéressant, puisqu'il est inférieur à ce que coûte aujourd'hui un Land Cruiser.

C'est le cas, par exemple, au Brésil, où le modèle est de retour chez les concessionnaires avec une mise à jour de la gamme dans laquelle la série spéciale Legend Black est consolidée au sein de la famille en tant que finition supplémentaire.

Un SUV sans aucune trace d'électrification

Disponible en quatre niveaux de finition - HPE, HPE-S, Legend et la Legend Black susmentionnée - la mécanique du modèle reste intacte, avec une légère mise à jour esthétique, particulièrement visible à l'avant.

La palette de couleurs se compose de quatre options, White Diamond, Graphite Gray Metallic, Jet Black Mica et la nouvelle Blade Silver Metallic, tandis que les options de jantes vont de 18 à 20 pouces.

Galerie: Mitsubishi Pajero Sport 2025 (Brésil)

18 Photos Mitsubishi

À l'intérieur, un nouveau volant multifonction redessiné à trois branches est adopté, et les sept sièges de l'habitacle reçoivent une nouvelle sellerie en cuir dans un choix de deux couleurs - noir ou beige. En termes de confort, les occupants des deux premières rangées de sièges sont réglables électriquement et chauffants, tandis qu'un écran numérique de 8 pouces est installé sur les modèles Legend et supérieurs.

Comme d'habitude pour ce modèle, on retrouve sous le capot le classique quatre cylindres 2.4 turbo diesel de 190 ch à 3 500 tr/min et 430 Nm de couple à 2 000 tr/min. Typique d'un modèle dont on attend de bonnes qualités tout-terrain, ce moteur est toujours associé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports, à une transmission intégrale, à un réducteur et à un blocage du différentiel arrière.

Le Mitsubishi Pajero Sport (c'est son nom) est commercialisé au Brésil à partir de 349 990 réais, soit l'équivalent d'environ 57 825 euros au taux de change actuel. Un chiffre qui, comme nous l'avons déjà mentionné, est plus attractif que les 80 000 euros auquel le Land Cruiser est actuellement commercialisé en Espagne.